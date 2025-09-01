“30 Ağustos Zaferi, asla pes etmeyenlerindir”

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “30 Ağustos 1922’de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer, milletimizin bağımsızlık yolundaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Yokluk ve yoksulluğun en ağır koşullarında dahi esareti reddeden, özgürlüğünden asla vazgeçmeyen bir milletin iradesiyle kazanılan bu zafer, tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir ki: Zafer, pes etmeyenlerindir. 30 Ağustos Zaferi, yalnızca askeri bir başarı değil; aynı zamanda Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en güçlü adımı, ulusal iradenin ve özgürlük tutkusunun en açık ifadesidir. Bu bilinçle bizler, Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyet hedefinden ayrılmadan, bilimin ve aklın öncülüğünde, ülkemizi ve kentimizi daha aydınlık yarınlara taşımanın gayreti içindeyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz her proje, hayata geçirdiğimiz her yatırım ve vatandaşlarımızın yaşamına değer katacak her çalışmamız, bu büyük zaferin bizlere yüklediği sorumluluğun bir parçasıdır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam ediyor; geleceğimizi birlik ve beraberlik içinde inşa ediyoruz. Başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi ve bu toprakları vatan yapan tüm aziz şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” dedi.



“İstihdam ve ihracatla ülkemizin gücüne güç katmaya kararlıyız”

Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ise şunları kaydetti: “Bağımsızlık yolunda verdiğimiz en büyük mücadelelerden biri olan 30 Ağustos Zaferi; milletimizin azim, kararlılık ve birlik ruhunun en büyük göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu zafer, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın teminatı olmuştur. Bugün bizlere düşen görev, bu büyük mirası gelecek nesillere aktarırken, ülkemizin ekonomik değerini artırmaktır. Mersin Organize Sanayi Bölgesi olarak; sanayicilerimizin gayreti, çalışanlarımızın emeği ve girişimcilerimizin vizyonuyla ülkemizin üretim gücünü artırmaya, istihdamı büyütmeye ve yerli-milli sanayimizi daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir kılmak, gençlerimize yeni iş alanları yaratmak ve ihracatla ülkemizi küresel arenada daha güçlü kılmak temel hedefimizdir. Bu vesileyle başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”



“Milli mücadelenin en büyük adımı”

TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ise “Aziz milletimizin ve devletimizin milli mücadele sürecindeki en büyük adımı olan Büyük Taarruz Zaferi’nin yıldönümünde, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda etmekten bir an olsun bile tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı içtenlikle kutlarım” ifadelerini kullandı.