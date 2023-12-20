‘31 ilçemizde 300’den fazla yerleşim yerine içme suyu sağladık’

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su temini çalışmalarında bu yıl 51, son 5 yılda 397 sondaj açımı gerçekleştirildiğini belirterek, 31 ilçede toplam 4 bin 664 litre/saniye debili suya ulaştıklarını kaydetti.

Başkan Altay, "5 yıllık bu süre zarfında 342 ayrı noktada gerçekleştirdiğimiz su sondaj çalışmaları, 300'den fazla yerleşim yerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak adına önemli bir kaynak oluşturdu. Su, yaşamın temelidir. Bizler, hemşerilerimizin sağlıklı ve kesintisiz bir su kaynağına sahip olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Beş yıllık süreçte gerçekleştirdiğimiz su temin çalışmalarında güzel sonuçlar elde ettik. Sondaj açımlarında elde edilen su, şehrimiz insanının sağlığına ve şehrimizin geleceğine yönelik yapılan önemli bir yatırımdır" dedi.

2023’te 431 litre/saniye debili su temin edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2023 yılında gerçekleştirdiği sondaj açımlarıyla 431 litre/saniye debili su elde etti. 51 ayrı noktada gerçekleştirilen sondaj çalışmalarıyla Konya'nın su ihtiyacını karşılamak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakmak adına önemli bir adım atan KOSKİ, 2023 yılı yatırım programı kapsamında 3 farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor.