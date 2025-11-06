33 yıllık spor geleneği Basın Turnuvası’nda kupalar sahiplerini buldu

Kocaeli

Kocaeli’nin köklü spor geleneği haline gelen Basın Turnuvası, bu yıl Efora Şirketler Grubu sponsorluğunda 33. kez düzenlendi. Kurumlar arası dostluk ve rekabetin bir arada yaşandığı turnuvanın ödül töreni, Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, ASKF Başkanı Murat Aydın, Efora Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Şenel, Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Turan, belediye yöneticileri ve çok sayıda spor insanı katıldı.

Kupalar Çayırova’ya gitti

Bu yıl ilk kez iki ayaklı sistemle oynanan turnuvada, Şampiyonluk Grubunda Çayırova Belediyesi, Kupa 2 kategorisinde ise Aycan Turizm şampiyonluk kupasını kaldırdı. Çayırova Belediyesi, sezon başından itibaren hedefini şampiyonluk olarak belirlemişti. Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Turan, finalde takımını yalnız bırakmayarak sporcularla birlikte kupayı kaldırdı. Takım oyuncularından Yalçın Polat, şampiyonluk grubunun en iyi oyuncusu seçildi. Aycan Turizm ise kupa büyük bir coşkuyla karşılandı. Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Aksoy, kalabalık bir ekiple kupayı aldı. Takımın başarılı oyuncusu Gökhan, turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Ayrıca Birol Köksal, 25. yıla özel ödülün sahibi oldu.

Alkışlar darıca Basket Feneri’ne

Efora Şirketler Grubu 33. Basın Turnuvası’nın galasında Türkiye Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Darıca Basket Feneri oyuncu ve teknik kadrosu da yer aldı. Kaptan Dilek ve takımın ABD’li yıldızlarının dereceye girenlere ödül de verdi. Darıca’da sporun her dalına destek olmayı ilke edindiklerini belirten Bıyık, “sporu sadece futbol olarak görmeyen bir belediyeyiz. Kocaeli’de Olimpiyat madalyası almış bir takımımız var. Amatör branşların bir çoğunda başarılarımız bulunmakta. Basketbol takımımızı da yakından takip ediyoruz, kendilerine de her türlü desteği sağlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, 33 yıllık bir gelenek olan basın turnuvasında uzun yıllardır oda olarak var olduklarını ve olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Gebze Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Levent Altun, ilk düzenlendiği günden itibaren takip ettikleri, bir dönem futbolda oynadıkları basın turnuvasının bölgemiz açısından önemine vurgu yaptı. ASKF Başkanı Murat Aydın’da bu tür etkinliklerin zorluğuna vurgu yaparak, böylesine bir organizasyonu 33 yıl sürdürmenin büyük başarı olduğunun altını çizdi.

Bu yılın ev sahibi konumunda olan Şenel, bölgede ki her türlü doğru işin destekçisi olduklarının altını çizerek, “Basın Turnuvası’nın 33 yıl kendisini geliştirerek var olması büyük bir emeğin ürünüdür. Biz bu yıl ilk kez birlikte olduk ve böylesine önemli bir etkinliğin parçası olmaktan son derece de mutluyuz. Şimdiden söylüyorum, 34. Turnuvanın da sponsoru Efora olacaktır. Dereceye giren takımları kutluyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.