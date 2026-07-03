35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması’nın kazanan genç şefleri belli oldu

İZMİR / EKONOMİ

İlk kez 2022 yılında düzenlenen ve Türk mutfağının geleceğini şekillendirecek genç şeflerin kariyer yolculuklarına katkı sağlamak amacıyla bu yıl dördüncü kez hayata geçirilen 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması, 12 Haziran’da MSA’da gerçekleşen finalle tamamlandı. Yarışma, genç şeflere yaratıcılıklarını, teknik yetkinliklerini ve mutfak vizyonlarını sektörün önde gelen isimleriyle paylaşma fırsatı sundu.

Bu yıl 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması, Unilever Food Solutions’ın Geleceğin Menüleri Trend Raporu’ndan ilhamla Geleceğin Menüleri temasıyla kurgulandı. Raporda öne çıkan Neo Gelenek, Sokak Lezzetlerine Şef Dokunuşu, Yeni Nesil Yemek Deneyimi ve Sınır Tanımayan Mutfaklar trendleri yarışmanın reçete konseptlerini oluşturdu. Finalde genç şeflerden, bu dört trendin her biri ile Türk mutfağını geleceğe taşıyacak özgün birer reçete geliştirmeleri beklendi. Final etabında şefler; lezzet, teknik uygulama, sunum, yaratıcılık, tema uyumu ve mutfak profesyonelliği gibi kriterler doğrultusunda değerlendirildi.

Bu yıl yarışmanın jüri koltuğunda Dude Table Gastronomi Pazarlama İletişimi Ajansı Kurucusu Funda İnansal, UFS İnovasyon ve Pazarlama Şefi Pınar Balpınar, UFS Global İnovasyon Lider Şefi Evert Vermandel, UFS Global Yaratıcı İçerik ve Mutfak Deneyimi Lider Şefi Maurits van Vroenhoven, MSA Yönetici Eğitmen Şef Cem Erol, Gastronomi Yazarı Ebru Erke, Aman da Bravo İstanbul’un Kurucusu ve Şefi İnanç Çelengil, 7 Mehmet Restoran’ın 3. nesil temsilcisi ve Şefi Mehmet Akdağ ile zeytin ve zeytinyağı üreticisi, uzman tadımcı ve HİÇ Urla’nın Kurucusu Duygu Özerson Elakdar yer aldı.

Final değerlendirmesi sonucunda yarışmanın kazananları Ahmet Göktaş, Hasan Arslan ve Ömer Güneri oldu. Genç şefler, Unilever’in Hollanda’daki global gıda inovasyon merkezi Hive’da eğitim alma hakkı kazandı. Bu deneyim kapsamında kazanan şefler, uluslararası bir mutfak ortamında alanında uzman şeflerle bir araya gelerek yeni teknikler, farklı ürün yaklaşımları ve global gastronomi trendleri üzerine çalışma fırsatı yakalayacak.

Genç şeflerin yaratıcılığı, Türk mutfağının geleceği için güçlü bir ilham kaynağı

Unilever Food Solutions Türkiye Genel Müdürü Oğulcan Oğuzcan, yarışmayla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Unilever Food Solutions olarak profesyonel mutfaklarda şeflerin yalnızca bugünkü ihtiyaçlarına değil, gelecekte karşılaşacakları dönüşümlere de eşlik etmeyi önemsiyoruz. ‘Bugün Yanındayız, Yarına Hazırız’ yaklaşımımız da tam olarak bu bakıştan güç alıyor. 35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması, genç şeflerin yaratıcılıklarını görünür kılarken, Türk mutfağının geleceğine dair çok değerli fikirlerin ortaya çıkmasına alan açıyor. Bu yıl ‘Geleceğin Menüleri’ temasıyla gördük ki genç şeflerimiz gelenekten beslenen, dünyayı takip eden, sürdürülebilirliği ve deneyimi aynı tabakta düşünen çok güçlü bir vizyona sahip. Kazanan şeflerimizi tebrik ediyor; Hollanda’daki Hive deneyiminin kariyer yolculuklarında ilham verici bir adım olacağına inanıyoruz.”

Dude Table Partneri Merve Akgül ise, “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması’nı, genç şeflerin yeteneklerini görünür kılan, sektörle buluşmalarına alan açan ve kariyer yolculuklarına katkı sağlayan bir platform olarak görüyoruz. Dude Table olarak genç şeflere alan açmaya ve Türk mutfağının geleceğine katkı sunan projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.