365 bin afetzede Samsun Büyükşehir’in yemek çadırından faydalandı

SAMSUN - Kahramanmaraş merkezli olarak 11 ili etkileyen iki büyük deprem sonrasında teyakkuza geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesindeki çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesinde kurulan Gıda İşleme Merkezi ile afetzede vatandaşlar için sıcak yemek üretiliyor. Bu zamana kadar Kahramanmaraş kent merkezi ve Elbistan ilçesinde toplam 365 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunuldu.

Afet bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerin çalışmaya devam ettiğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “En önemli ihtiyaçlardan olan temiz içme suyu ve sıcak yemek temini noktasında süratle çalışmalarımızı yaptık. Bu zamana kadar 365 bin vatandaşımıza sıcak yemek ikramında bulunduk. Bundan sonraki süreçte de destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.