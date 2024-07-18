380 ilaçlama şirketi, dernek çatısı altında güç birliğine gidecek

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

İlaçlama ve dezenfeksiyon sektörünün önde gelen firmalarından Pak İş İlaçlama CEO’su Ercan Tezcan, sektördeki firmaların çok büyük sıkıntı yaşadığını belirtti.

Tezcan, “Bu sıkıntıların başında evini veya iş yerini ilaçlattıranların 3 ay ödeme yapmaması. Bir sonraki ilaçlama zamanında da başka bir firma ile anlaşması. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı onaylı 380 firma bir derneğe sahip olsak, yaşanan bu tür zorlukları aşarız. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz ilaçlama firmaları olmaz ve halkın sağlığı tehlikeye atılmaz. Bir diğer en büyük sıkıntımız belgeli yetişmiş personel açığı. Bakanlık belli dönemlerde 3 günlük kurslar veriyor ama bu kurslar yeterli değil. Bakanlıktan alınan Biyosidel ürün uygulayıcı izin belgesi olmadan hiçbir firma ilaçlama yaptıramaz, insan çalıştıramaz” ifadesini kullandı.

Ar-Ge çalışmaları ve donanımlı personel gücüyle ilaçlama işlemlerinde sanayi, kamu ve özel sektör kurumlarının çözüm ortağı olmayı hedeflediklerini belirten Ercan Tezcan, “2015 yılından bugüne işimizi önemsiyor ve bünyemizde her daim eğitimli personel çalıştırıyoruz. 20 kişilik ekibimiz ile İstanbul’un bütün ilçelerindeyiz. İstanbul genelinde bin 200 noktada müşterimize hizmet veriyoruz. 2024 yılında da Özvadi Çevre Sağlığı ve Hizmetleri firmasını bünyemize kattık” dedi.

“Tüm belediyelerle çalışmayı hedefliyoruz”

Ercan Tezcan, “Firma olarak Biyosidal alanında sağlığa zarar vermeyecek Sağlık Bakanlığı onaylı böcek ve haşereleri uzaklaştıran etkili ilaçlama çözümleri sunuyoruz. DuPont’un Amerika’da patentini almış, canlıların üstüne dahi uygulanabilecek dezenfeksiyon ürününü kullanıyoruz. Korona kelimesi yokken dahi firmamız Korona’nın 4 versiyonuna yönelik ruhsatlandırma belgesi aldı. Temizlik, haşere kontrol hizmetleri konusunda Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ - Çorlu, Sakarya-Adapazarı gibi illerde faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda Tuzla Belediyesi’nin tüm sosyal tesisleri ve birimlerinin ilaçlamasını yapıyoruz” diye konuştu.

“Denetlenmek ve devlet desteği almak istiyoruz“

Türkiye geneli diğer belediyelerle de çalışmak istediklerini belirten Tezcan, “Devletten bir çözüm bekliyoruz. Örneğin firmamız İstanbul’da hizmet veriyor. İstanbul’daki toplam 36 ilçenin 7’sini bir firmaya vermektense, ilçe belediyelerinin açacağı ihale ve hizmetlerle 380 firmaya 10 belediye bağlayabilir veya her firmaya 6 aylık hizmet uygulatabilir” dedi. Gıda, kozmetik ve sağlık sektörlerine hizmet verdiklerini söyleyen Tezcan, en büyük sıkıntılarından birini de merdiven altı firmalar olduğunu belirterek, dernek olarak denetlenmek ve devlet desteği almak istediklerini vurguladı.