383 Milyon Dolarlık yatırımla YC INOX TR Türkiye’de üretimini geliştiriyor

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Dünyanın önde gelen paslanmaz çelik üreticilerinden biri olan YC INOX, Türkiye'deki yatırımıyla sanayi sektöründe dikkat çeken bir konuma ulaştı. 1973 yılında Tayvan’da kurulan ve yıllar içinde dünya genelinde güçlü bir ticari pazarlama ağı kuran şirket, 2019 yılında Türkiye pazarına YC INOX TR Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. adıyla giriş yaptı.

Türkiye yapılanmasının temelleri, 2021 yılında Kocaeli, Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde atıldı. Burada kurulan Boru Fabrikası ve Çelik Servis Merkezi, 2022 yılı itibarıyla üretime başladı. YC INOX TR, grubumuzun Tayvan dışındaki ilk büyük yatırımı olma özelliğini taşıdığının altını çizen YC INOX TR Genel Müdürü Utku Aksoy, “Bu yatırım, yalnızca firmamız açısından değil, Türkiye sanayisi açısından da önemli bir adım. Tamamen öz kaynaklarımızla, Türkiye'deki hiçbir bankadan kredi kullanmadan gerçekleştirdiğimiz bu yatırımın toplam bedeli 383 milyon dolara ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

“100.000 metrekarelik alanda faaliyet gösteriyoruz”

Üç temel üretim merkezinden oluşan YC INOX TR, 35.000 metrekarelik Boru Fabrikası, 21.000 metrekarelik Çelik Servis Merkezi ve 40.000 metrekarelik Endüstriyel Boru Fabrikası ile yaklaşık 100.000 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor.Aksoy, Endüstriyel Boru Fabrikasıtam kapasite devreye girdiğinde aylık toplam 8.000 tonluk paslanmaz yassı ve uzun ürün üretim kapasitesine ulaşacağını belirtti.

Paslanmaz çelik kaynaklı boru, profil, sac, levha, bobin, lama ve köşebent ürünlerinde öne çıkan YC INOX TR, üretimini ASTM A312, ASTM A358, EN 10357 ve EN 10217 gibi uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştiriyor.

Üretim teknolojisiyle sektörde önemli bir yere sahip olan YC INOX TR, aynı zamanda Türkiye’deki tek pickling hattına sahip olmasıyla da öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, şirketin bünyesindeki akredite laboratuvar sayesinde müşteri talepleri doğrultusunda ürünlere hidrostatik basınç testi, radyografi testi gibi detaylı analizler yapılabiliyor ve bu süreçler, ilgili sertifikasyonlarla destekleniyor.

“En yüksek üretim kapasitesine ulaşmış firmalardan biriyiz”

Genel Müdür Aksoy, “Sektördeki en yüksek üretim kapasitesine ulaşmış firmalardan biriyiz. Tesisimiz, sadece üretim kapasitesiyle değil, sahip olduğu test altyapısıyla da fark yaratıyor. Müşterilerimizin her ihtiyacına yanıt verebilecek donanımda bir laboratuvara sahibiz. Kalite, bizim için yalnızca bir hedef değil, tüm süreçlerimizin temelidir” dedi.

Aksoy, “Geniş, sektörel hizmet yelpazesiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İnşaat, gıda, otomotiv, petrokimya, enerji, kimya, arıtma tesisleri, imalat sanayi, dekorasyon, tarım, endüstriyel mutfak ve mobilya gibi pek çok sektöre çözüm sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Tüm bu süreçlerde kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik ön planda tuttuklarını belirten Aksoy,“YC INOX TR olarak sahip olduğumuz uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalarla üretim yapıyoruz. Kalite ve çevre yönetim sistemi belgeleri arasında ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, kaynak yeterliliği için ISO 3834-2, Avrupa Birliği’nin basınçlı ekipman direktifi olan PED (2014/68/EU) ve AD 2000, ürün uygunluğu için EN 10088-4 (CE Belgesi) ve laboratuvar yeterliliği için ISO 17025 bulunuyor. Ayrıca çevreci üretim anlayışını yansıtan Yenilenebilir Enerji Sertifikası (REC)’e de sahibiz” diye konuştu.

YC INOX TR bünyesinde görev yapan toplam 300 çalışan bulunduğunu ve bu sayının 96’sı beyaz yaka, 204’ü ise mavi yaka personelden oluştuğunu belirten Aksoy,“Endüstriyel Boru Fabrikası’nın devreye girmesiyle birlikte, toplam çalışan sayısının kısa süre içinde 400’e ulaşması hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İhracat gücüyle de dikkat çeken YC INOX TR, 20’nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Uluslararası pazarlarda artan rekabet ortamında şirketin güçlü bir konuma sahip olduğunu ifade eden Aksoy, “Üretim gücümüz kadar, küresel ölçekteki pazarlama yetkinliğimiz de bizi öne çıkarıyor. Türkiye’deki faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ve büyüme odaklı planladık. Aynı zamanda MESS ve Türk Metal Sendikası üyeliklerimizle de sosyal yapımızı güçlendirmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.