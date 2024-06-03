4. Etap iş yerlerinin kuraları çekildi

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

Sınırlı Sorumlu Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından 2016 yılında temelleri atılan 4. Etap genişleme sahasında bulunan 354 adet işyerinden yapımı tamamlanan 303 iş yerinin kurası çekildi.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar alan 303 iş yerinin güçlendirme çalışmalarıyla birlikte kura çekimi yapıldı. Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezinde düzenlenen kura çekimi noter huzurunda yapıldı.

Programın açılışında konuşan Sınırlı Sorumlu Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Müjdat Bayazıt, 1994 yılında başlayan 4. Etap genişleme sahasında bulunan iş yerlerinin ihalesinin 2016 yılında yapıldığını kaydetti.

2016 yılında ivedilikle çalışmaları başlattıklarını kaydeden Başkan Bayazıt, “Yüklenici firmanın işe başlamasının ardından 2018’de yaşanan ekonomik krizinin akabinde tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınından sonra yaşanan 6 Şubat depremleri çalışmaları geciktirdi. Asrın felaketi sonrası esnafın ihtiyaçlarını karşılamak adına aktif bir şekilde çalışmalarımızı yaptık. Genişleme sahasındaki iş yerlerinin güçlendirilmesi, hasarlı binaların durumu, elektrik kesintileri, altyapı çalışmaları, Köftül Dere Islahı, Hava Mania sorunu ve Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesine yeni bir sanayi sitesi kurulması için gece gündüz çalıştık. Bugün de 303 iş yerimizin kuralarını çekmek için bir araya geldik. İnşallah bu yılında sonuna kadar tüm işyerlerimizi üyelerimize teslim etmeyi planlıyoruz. Kura çekiminin esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından 303 işyerinin kurası noter huzurunda çekildi.