4 Nisan’da başlıyor, milyonlar bekleniyor

ADANA/EKONOMİ

Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamına alınan ve yaklaşık 1.5 milyon kişinin katılımına sahne olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, bu yıl da zengin bir içeriğe sahip. Çok sayıda eğlenceli ve kültürel etkinlik, karnaval için kentin çeşitli yerlerinde oluşturulan alanlarda konukları ağırlayacak. Yarışmalar, konserler, kortej, oyunlar ve etkinlikler Adana sokaklarını şenlendirecek. Şovmen Beyazıt Öztürk de bu yıl katılımcılar arasında yer alıyor. Etkinlik programına www.nisandaadanada.com adresinden ulaşılabiliyor.

‘Dünya Çocukları’ teması ile yapılıyor

Karnaval Komitesi’nden yapılan açıklamada, ‘Dünya Çocukları’ temasıyla yapılacak etkinliklere Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çocukların katılımının planlandığı belirtildi. Dünyanın her renginin Adana’da buluşturulmasının amaçlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“2024 yılında düzenlediğimiz karnavala yurt içinden ve dışından milyonlarca kişi geldi. Adanalıların da katılımıyla 2024 yılında Karnaval’n 12’inci yılında rekor bir katılımla düzenlendi. 2025 yılında bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Özellikle ‘Dünya Çocukları’ teması karnavalımızı bambaşka bir havaya büründürecektir. Bunun yanında karnaval programında çok ilgi çekici projeler ve etkinlikler de yer alacak. Karnaval her yıl olduğu gibi yine şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu yalnızca Adana ile sınırlı kalmayacak çevre iller de ekonomik hareketlilikten olumlu olarak etkilenecektir.”