4. Tarım Yatırım Etki Zirvesi 7-8 Mayıs’ta İzmir’de gerçekleştirilecek

EKONOMİ / İZMİR

Tarım 4.0 Teknoloji ve Etki Derneği tarafından İzmir’de düzenlenecek olan 4. Tarım Yatırım Etki Zirvesi ve Dünya Çiftçiler Günü Kutlaması kapsamında tarım ve gıda ele alınacak. İş Bankası ana sponsor, AXA Sigorta’nın gümüş, İzmir Ticaret Odası’nın da yıldız sponsor olduğu, “Dünyanın Merkezinden, Tarım Yeniden” temasıyla gerçekleştirilecek olan zirve, dünyadaki son gelişmeler, tarımsal yatırımlar ve fırsatlar odağında ve farklı disiplinlerden kişileri tarım ve gıda değer zinciri çerçevesinde bir araya getirecek.

Dernek çatısı altında faaliyet gösteren Tarım Filizleri, Genç Çiftçiler Ağı, yalnızca çiftçi olmak isteyen gençleri değil, mühendis, akademisyen, bilim insanı, işletme sahiplerini ve girişimcileri de kapsayan bir topluluk olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu ağ, tarım alanında artan çeşitliliği yansıtarak, gençlerin liderlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Ayrıca, tarımsal ve kişisel eğitimler, staj imkanları yoluyla kariyer başarısını destekliyor.

Tarım ve gıda sistemleri çok boyutlu şekilde ele alınacak

Zirvede ele alınacak konular şöyle: Dünyayı sarsan son gelişmeler ve Türkiye’ye etkileri, kültürel miras, köy bilgeliği ve kırsal hafızanın korunması, yerellik, yerel gıda sistemleri ile yerel kalkınma ve bölgesel kalkınma, sağlıklı beslenme, gıda kültürü ve gastronomi ile üretim ilişkisi. Tarım–gıdada tedarik vedeğer zinciri ve çiftlikten sofraya bütüncül bakış, endemik ekonomi. Ayrıca, katma değerli, sürdürülebilir, döngüsel ve canlandırıcı tarım yaklaşımları, tek sağlık yaklaşımı: toprak–bitki–hayvan–insan-çevre bütünlüğü, gıda güvenliği, izlenebilirlik ve şeffaflık, tarımın finansmanı, etki yatırımı ve etik yaklaşımlar, kadınların kırsalda güçlendirici rolü, Tarım Filizleri® Genç Çiftçiler Ağı ve gençlerin tarımda geleceği, yatırım, işbirliği ve ortak akıl mekanizmaları başlıkları da geniş bir perspektifle ele alınacak.