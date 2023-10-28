40 atlı İstiklal Yolu'nda

Binicilik ve Kültür Derneği tarafından 40 at binicisinin katılımıyla İnebolu Türk Ocağı İstiklal Yolu Müzesi önünden dün başlayan yürüyüşe katılanlar, Seydiler ilçesinde bir süre dinlendi.

Burada binicilerin atlarına itfaiye ekipleri tarafından su verildi. Ardından yola devam eden biniciler, Küçüksu köyünde yarın tekrar yola çıkmak için mola verdi. Biniciler, il merkezine ulaşmak için 15 kilometre daha ilerleyecek.