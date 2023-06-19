“400 saatlik gerçek, 120 saatlik de simülasyonlu kaynakçılık eğitimi verdik”

Kaynakçı bulmanın ve kaynak yapabilecek niteliklere sahip insan gücü yetiştirmenin kolay olmadığını belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Antalya Organize Sanayi Bölgesinde, OSBEM koordinasyonunda belirli periyotlarla gerçekleştirilen eğitim-istihdam talep analizleri göstermiştir ki firmaların en fazla işgücü ihtiyacı duyduğu mesleklerin başında ‘çelik kaynakçılığı’ yer almaktadır. Bölgenin sürekli gelişime açık olması ile doğru orantılı, firmalarda çalışacak nitelikli işgücüne olan ihtiyaç devam etmektedir” dedi. Bu doğrultuda OSBEM hizmetleri kapsamında, arz-talep dengesini desteklemek ve kaynakların etkin yönetimini sağlamak hedefiyle, mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin mesleki eğitime erişimini sağladıklarını dile getiren Ali Bahar, “İşsizlere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün eğitim programlarında yer alan 400 saatlik ‘Çelik Kaynakçılığı’ ve 120 saatlik ‘Çelik Kaynakçılığı Simülasyon Eğitimi’ verilmiştir” şeklinde konuştu.

İş kazalarını engellemek için simülasyon tercih edildi

Yenilikçi eğitim modeli kapsamında 120 saatlik simülasyon eğitimi alan kursiyerlere Meslek Etiği ve Etkili İletişim eğitimleri de verildiğini hatırlatan Ali Bahar, bunun sektör oryantasyonlarına katkı sağladığını belirtti. Kursiyerlerin çelik kaynakçılığı sınavına dahil olarak uluslararası geçerliliğe sahip MYK Çelik Kaynakçılığı Seviye 3 belgesi ve MEB mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandığını dile getiren Bahar, şu bilgileri paylaştı: “Çelik kaynakçılığı mesleki eğitimi, yenilikçi eğitim modeliyle de desteklenerek kursiyerlerin simülasyonlu kaynak makinesiyle örnek uygulamalar yapması sağlanmış ve yetkinlikleri artırılmıştır. Lokal alanda uygulanan bu yenilikçi eğitim ile ortaya çıkabilecek muhtemel iş kazalarının azaltılması ve üretim hattı maliyetlerinin düşürülmesine yönelik örnek bir uygulama hayata geçirilmiştir.”