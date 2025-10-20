404 Kimya, Okas Teknik güvencesiyle Konya’da

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Kimya sektöründe oluşturduğu güven ve ürün çeşitliliği ile önde gelen markalardan olan 404 Kimya’nın Konya, Karaman ve Aksaray bölge bayiliğini Okas Teknik üstlendi. Sektördeki güçlü teknik altyapısı ve geniş müşteri ağıyla dikkat çeken Okas Teknik, artık 404 Kimya’nın tüm ürün gruplarını Konya ve çevresindeki müşterilerle buluşturacak.

Bayilik anlaşmasının içeriği, 22 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’da Bayır Otel’de düzenlenecek özel lansmanla duyurulacak. Etkinliğe 404 Kimya Yönetim Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar, oda başkanları, STK başkanları ve iş adamları katılacak.

"Amacımız, sektöre değer katan çözümler sunmak"

Okas Teknik Şirket Müdürü Mehmet Güzel, yapılan iş birliğiyle ilgili değerlendirmesinde, “Konya sanayisi ve üreticileri, artık 404 Kimya’nın yüksek kalite standartlarına sahip ürünlerine daha kolay ulaşabilecek. Amacımız, sektöre değer katan çözümler sunmak ve markayı bölgemizde en iyi şekilde temsil etmek” ifadelerini kullandı.

Güzel, 22 Ekim’de büyük bir lansman ile işbirliğinin detaylarını kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Bu anlaşmayla birlikte Okas Teknik, 404 markaları endüstriyel kimya ürünleri ve teknik destek alanındaki faaliyetlerini genişleterek Konya’daki üretici firmalara yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.