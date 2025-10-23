404 Kimya, Magni marka yerli yangın söndürme ürünlerini Konya’da tanıttı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Bölge Bayiliği’ni, Okas Teknik’in yapacağı 404 Magni yangın ürünleri tanıtın lansmanı, iş dünyası ve kamu temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Bayır Diamond Otel’de yapılan etkinliğe AK Parti Konya eski İl Başkanı Hasan Angı, Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, MÜSIAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2. Bölge Müdahale Şube Müdürü Kadir Ünver ve Konya Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Teşkilatı yanı sıra çok sayıda protokol üyesi ve davetli katıldı.

Lansman kapsamında 404 Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Erol Yarar, yangın ve çıkış nedenleri, müdahale yöntemleri, Türkiye ve dünyada kullanılan teknolojiler ile 404 Magniyangın söndürme ürünleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

“Yangınsız bir dünya mümkün”

Erol Yarar, yangınla mücadelede Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini belirterek, “404 firması 1972’de büyük bir yangın geçirdi. O günlerden bugüne yangınla mücadelenin bir milli sorumluluk olduğuna inandım. Artık bu alanda ülkemizin kendi teknolojisini geliştirdiğini gururla söyleyebilirim” dedi.

Yangının önlenebilir bir risk olduğunu ifade eden Yarar, “Evlerimizde, fabrikalarımızda, sanayi tesislerinde her an yangın riskiyle karşı karşıyayız. Ancak doğru teknolojiyle bu riski ortadan kaldırmak mümkün. Biz 404 olarak yangının mantığını değiştirdik. Oksijeni değil, ısıyı hedef aldık. Yangını söndürürken aynı anda soğutuyoruz ve yeniden yanmaz hale getiriyoruz” diye konuştu.

28 yerli ürün, 1200 dereceye dayanıklı teknoloji

Yangın söndürme kimyasallarının yanı sıra “Yangın Kalkanı” isimli yeni nesil ürünün de 1200 dereceye kadar ısı dayanımına sahip olduğunu belirten Yarar, “404 Kimya’nın Magni markası altında geliştirdiği 28 farklı yerli ürün, yangınla mücadelede hem sanayi hem de bireysel kullanıma yönelik çözümler sunuyor. Bu teknoloji insan ve çevre sağlığına zararsız bileşenlerle üretildi. Orman yangınlarından fabrika tesislerine kadar geniş bir alanda kullanılabilecek ürün yelpazesine sahibiz” dedi.

Uzaktan algılama yapabilen yangın dronları ve akıllı tüp sistemleri hakkında da bilgi veren Yarar, “Her tüpün kendine özgü bir kimliği var. Mobil uygulama üzerinden tüpün üretim tarihi, bakımı ve dolum zamanı takip edilebiliyor. Bu sistem, dünyada bir ilk” şeklinde konuştu.

“Yangınla mücadelede artık dışa bağımlı değiliz”

Erol Yarar, 404 Kimya’nın Türkiye’nin teknoloji tabanlı yangın söndürme çözümleri üretiminde öncü konumda olduğunu söyleyerek, “Magni markasıyla hedefimiz sadece Türkiye değil, global pazarlardır. Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarla ürünlerimizi Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına ihraç etmeye hazırlanıyoruz. Yangınla mücadelede artık dışa bağımlı değiliz. Bu proje bir ticari girişimin ötesinde, milli bir sorumluluk bilinciyle yürütülüyor. İstanbul’da başlayan bu yolculuğu Konya’da, Anadolu’nun kalbinde sürdürüyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı

Lansmana katılan davetliler, Magni ürünlerinin teknik özellikleri, kullanım alanları, maliyetleri ve bakım süreçleri hakkında çok sayıda soru yöneltti. Erol Yarar, tüm soruları detaylı şekilde yanıtlayarak ürünlerin etkinliği, güvenliği ve yenilikçi teknolojisi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Ayrıca davetlilerle Magni ürünlerinin kullanımı ve etkisi de uygulamalı şekilde gösterildi.