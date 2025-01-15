Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması 44. kez “Çevre Dostu Yaşam” temasıyla başlıyor

İZMİR / EKONOMİ

Pınar tarafından ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın 44’üncüsü, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla “Çevre Dostu Yaşam” temasıyla başladı. Çevre bilinci oluşturmak ve doğamızın sürdürülebilirliği için yapılması gerekenleri çocukların gözünden görmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, Türkiye’nin 7 bölgesinden 6 – 14 yaş arasındaki çocuklar ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çocuklar katılabilecek.

Minik ressamlar, 25 Nisan 2025 tarihine kadar Pınar’ın web sitesi üzerinden resimlerini yükleyerek ya da kargo yoluyla göndererek başvuruda bulunabilecek. Yarışmaya katılım şartları da yine aynı web sitesi üzerinden takip edilebilecek.

“Çocuklarımızın çevreye dair umutlarını görmeyi hedefliyoruz”

Pınar markası olarak çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini desteklemeye büyük önem verdiklerini ifade eden Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, doğa sevgisini ve çevre bilincini artırmanın önemine dikkat çekti. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması kapsamında bugüne kadar milyonlarca çocuğun yaratıcılıklarını ortaya koymasına olanak tanıdıklarının altını çizen İdil Yiğitbaşı, “Pınar olarak çocukların hayal güçlerinin gelişmesi için resim yarışmamızı çok önemsiyoruz. Bu yılki temamız olan ‘Çevre Dostu Yaşam’ ile çocuklarımızın daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için hayal güçlerini nasıl kullanacaklarını ve çevreye dair umutlarını görmeyi hedefliyoruz. Tüm çocuklarımızı, hayallerini resimle ifade etmeye davet ediyoruz” dedi.

44. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda jüri değerlendirmeleri sonucunda 9 öğrenciye bilgisayar, 9 öğrenciye ise bablet verilecek. 3 öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi olacak.

Yarışma çerçevesinde ana jürinin elemeleri 17 Mayıs’ta gerçekleştirilecek, sonuçlar ise Pınar’ın resmi web sitesinde üzerinden 21 Mayıs tarihinde duyurulacak.