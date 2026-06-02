45. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması sonuçlandı

Pınar tarafından ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların zihinsel gelişimlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın 45’incisi, bu yıl Millî Eğitim Bakanlığı onayıyla “Hayallerim ve Oyunlarım” temasıyla gerçekleşti.

Minik ressamlar yarışmaya Türkiye’nin 7 bölgesi, Azerbaycan ve K.K.T.C’den ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri arasındaki farklılıklar göz önünde bulundurularak, 6 – 10 yaş (ilkokul) ve 10 – 14 yaş (ortaokul) öğrencileri olarak iki kategoride katıldılar. Başvurularda yaratıcılığa, hayal gücünün farklılığına ve genişliğine, çevreyle olan ilişkilerinin estetik düzeyde ne şekilde ifade edildiğine de ayrıca bakıldı.

İlk yarışmayı düzenledikleri günden bu yana çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerini desteklemeyi önemsediklerini belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, geçen 45 senede milyonlarca çocuğun yaratıcılıklarını ortaya koymasına olanak tanıdıklarını dile getirdi.

Bu yıl yarışmanın temasını “Hayallerim ve Oyunlarım” olarak belirleyerek çocukların neler hayal ettiklerini, ne gibi oyunlar oynayıp o dünyalara dair neler düşlediklerini görmeyi hedeflediklerini söyleyen Yiğitbaşı, “45 yıldır çocukların zihinsel gelişimlerine destek olmak amacıyla yarışmamızı düzenliyoruz. Bu tema ile çocukların hayal dünyalarını ve oyunlarını yaratıcı bir üretime dönüştürmelerini gözlemlemeyi hedefledik. Çizilen resimlerle de bu hedefe ulaştığımızı görüyoruz. Gelecek yıllarda da aynı vizyonla bu yarışmanın devamını sağlayarak çocuklarımızın yetişmesine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz” dedi.

45. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması Jüri Heyeti Başkanı Prof. Mümtaz Sağlam da çocuk resimlerinin hepsinin güzel olduğunu belirterek, “Çocukların geleceği adına hayal güçlerinin gelişmesi son derece önemli, sosyalleşme adına ise arkadaşlarıyla oynadıkları ve kendi oluşturdukları oyunların olumlu etkiler yarattığını biliyoruz. Bu vizyonla binlerce çok güzel resim arasında küçük detaylara dikkat ederek bir seçim yaptık” dedi.