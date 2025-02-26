500 bin dekar alanda, 20 çeşit üründe don zararı incelendi

ADANA/EKONOMİ

Meterolojik verilere göre Adana genelinde 21 Şubat ile 24 Şubat 2025 arasında gece sıcaklıkları 0 derecenin altına düştü, yer yer -7 dereceye kadar düştüğü de belirlendi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerinde çalışan yaklaşık 400 kişilik teknik ekip üretim alanlarında ön tespitler yaptı. Çalışmalar sonucunda, erkenci nektarin, şeftali ve erik alanları ile narenciye, açıkta sebze yetiştirilen alanlar (marul, ıspanak, bakla), patates, soğan ekili alanlar, örtü altı karpuz, domates, muz, ejder meyvesi, avakado ve salatalık yetiştirilen alanlarda don kaynaklı zarar oluştuğu tespit edildi. Ekipler buğday, arpa gibi kışlık tahıl ekili alanlarda ise bitkinin fiziksel gelişimi başaklanma öncesi dönemde olduğu için herhangi bir zarar gözlemlemedi.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, gece sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü andan itibaren sahada üreticinin yanında olduklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı: “İlk don gecesinden canla başla ürününün başında nöbet tutan üreticimizle birlikteyiz. 3 gündür yaklaşık 500 bin dekar ekili ve dikili tarım alanı, 20 çeşit üründe hasar olup olmadığı bakımından tarandı. Gece sıcaklıklarının sıfır derecenin üstüne çıkmasıyla don riski ortadan kalktı. Ancak 21-24 Şubat döneminde yaşanan don olaylarının tarımsal ürünlere ne kadar zarar verdiği 4-5 gün sonra daha net ortaya çıkacak. Ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor. Zarara uğramış alanlarda TARSİM kapsamındaki üreticilerle ilgili TARSİM Bölge Müdürlüğüyle istişare edilmektedir. Ürünlerine sigorta yaptıran üreticilerimiz TARSİM Bölge Müdürlüğüne hasar tespiti için ihbarda bulunabilir.”

“Soğan ve patateste spekülatif fiyat artışı oldu”

İl Müdürü Kökçüoğlu, yeterince üretim olmasına rağmen soğan ve patates ekili alanların dondan zarar görmesi nedeniyle bu ürünlerin market ve pazar fiyatlarında spekülatif artış gözlemlediklerini, buna yönelik ilgili kurumlarla işbirliği içinde konunun takipçisi olduklarını sözlerine ekledi.