64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği büyük coşkuyla başladı

BURCU SUNA/KONYA

64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında ilk olarak gün içerisinde büyük heyecana sahne olan eşek yarışları düzenlendi. Şenlikler daha sonra Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi önünde yerel halk oyunları gösterilerinin yapılması ve bu yılki temsili Nasreddin Hoca’yı canlandıran Çetin Altay’ın şenliğe çağrılması ile başladı. Buradan mehter takımı, protokol ve halkın katılımıyla şenlik korteji eşliğinde Yeniköy Mahallesi'ne geçilerek “Göle Maya Çalma Töreni” gerçekleştirildi.

“Kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu günlere ‘Merhaba’ diyoruz”

Cumhuriyet Meydanı’nda şenliklerin resmi açılış töreninde konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, şenliklere her yıl özenle hazırlanıldığını belirterek, “Şehrimize ve Nasreddin Hoca’nın torunlarına layık zengin ve kaliteli bir içeriğe sahip kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu günlere merhaba diyoruz. Şenliğimizde, konserlerden tiyatrolara, sergilerden atölye çalışmalarına, yerli ve yabancı halk dansları gösterilerinden, eşek yarışlarına kadar herkese hitap eden çok renkli sanatsal faaliyetler sergilenecek” diye konuştu.

“Nasreddin Hoca’mızı ve hatıralarını en güzel şekilde yeniden anmış olacağız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın köklü tarihiyle birçok değer barındırdığını vurgulayarak, “Bizler öyle bir şehrin mensuplarıyız ki; adım attığımız her sokakta, geçtiğimiz her caddede birçok tarihi ve kültürel hazineye rahatlıkla rastlayabiliyoruz. Çatalhöyük’ten bu yana 10 bin yıllık mazisiyle medeniyetlere beşiklik eden Selçuklu Darü’l-Mülk’ü Konya’mız; asırlar boyu ilmin, kültürün ve sanatın önde gelen şehirlerinden biri olmuştur. Binlerce yıllık derin bir tarihe sahip olan güzide ilçemiz Akşehir ise; sahip olduğu bu kültürel birikimi, alimlerimiz ve ariflerimiz vesilesiyle çağlar ötesine taşımayı başarmış merkezlerden biridir. Seyyid Mahmud Hayrani ve Nimetullah Nahcivani Hazretleri gibi değerli şahsiyetleriyle, ilmin ve maneviyatın en güzel örnekleri Akşehir’imizde öne çıkmıştır. Nasreddin Hoca’mız da asırlar geçmesine rağmen hafızalarımızda ve gönüllerimizde en güzel şekilde yaşamaya devam eden, tarihimizin en kıymetli şahsiyetlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Milli kültürümüzün en önemli simgelerinden olan Nasreddin Hoca; bilgeliğiyle, maneviyatıyla ve bilhassa nüktedanlığıyla milletimizin hem neşe kaynağı olmuş hem de düşündüren ve ibret almamızı sağlayan en önemli değerlerimizden biri haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“Şehrimizi yönetirken Nasreddin Hoca’mızın vermiş olduğu öğütlere sıkı sıkıya sarılıyoruz”

Başkan Altay, Nasreddin Hoca’nın fıkralarının bugün de hem ülkemizde hem de Türk dünyasında dilden dile dolaştığını, belirterek, şöyle devam etti: “Sadece fıkra ve nüktedanlıkla değil bilge sözleriyle yolumuza ışık olan Hocamız, bizlere daima adaleti, iyiliği, mütevazılığı ve hoşgörülü olmayı öğütlemiştir. Bizler de şehrimizi yönetirken Nasreddin Hoca’mızın vermiş olduğu öğütlere sıkı sıkıya sarılıyoruz. Bugün gerçekleştirilen şenliklerle Nasreddin Hoca’mızı ve hatıralarını en güzel şekilde yeniden anmış olacağız. Bununla birlikte konser, halk oyunları, tiyatro ve diğer etkinliklerle ziyaretçilerin; Akşehir’de kültür ve sanata doyacaklarını ve buradan çok güzel anılarla ayrılacaklarını ümit ediyorum. İnanıyorum ki bu tür şenliklerle coğrafyamızın kadim değerlerini, kültürümüzü ve alimlerimizin aziz hatıralarını en güzel şekilde yaşatacak ve bizden sonraki nesilleri de bu değerlerimizle birlikte kalkındırmaya devam edeceğiz. Ben buradan hem tüm vatandaşlarımızı 5 gün boyunca devam edecek bu kültür festivaline katılmaya; Nasreddin Hoca’mızın diyarı Akşehir’e davet ediyorum. 64’üncü Nasreddin Hoca Şenliklerinde emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Akşehir Belediyemize ve tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayan, hemşehrimiz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş hanımefendi başta olmak üzere, tüm misafirleri en kalbi duygularla selamlıyorum.”

“Gülmecenin başkenti Akşehir”

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, 1959 yılından bu yana Nasreddin Hoca’nın etkinliklerle Akşehir’de anıldığını anımsatarak, “Bu şehrin insanları, Nasreddin Hoca’nın kültürünü, değerlerini nice nesillere yaymak için devam ettirdikleri bu güzel festivali uluslararası boyutuyla her yıl sürdürmüş. Biz de 2002’den bu yana bu festivali en güzel şekilde kutlamaya çalışıyoruz. Bu konuda halkın gönlünde yer tutmuş çok büyük sanatçılar Nasreddin Hoca’yı temsilen canlandırdılar. Bu sene de Çetin Altay beye teşekkür ediyoruz. Gülmecenin başkenti Akşehir, medreseleriyle eğitim kurumlarıyla önemli bir kadim şehir. Hala da bu gülmecenin başkentinin izleri, bu şehrin insanlarında fazlasıyla var. Nasreddin Hoca, kızmadan, kırmadan, şakayla, nükteyle insanları yola getirmiş. Bugün de belki buna çok ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

Halk bayramı

Konya Valisi Vahdettin Özkan da şenliklerin tam anlamıyla bir “Halk Bayramı” olduğunu vurgulayarak, “Medeniyetimizin süzülmüş bir hülasası gibidir Nasreddin Hoca’nın şenlikleri. Akşehir, medeniyetin, ilmin, irfanın merkezi. Alimlerin, ariflerin, müderrislerin çokça cari olduğu bir şehir ve bunun şekillendirdiği bir medeniyet. Akşehirli olmaktan gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu destekleri çok kıymetli. Festivalimizin daim olmasını, medeniyet umdelerimizin gelecek nesillere aktarılmasında çok büyük önem arz ediyorum” dedi.

“Nasreddin Hoca, insan tabiatına ayna tutan bir rehberdir”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise 64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nasreddin Hoca’nın Anadolu topraklarının yetiştirdiği çok özel bir isim olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, şunları kaydetti: “Nasreddin Hoca bazen göle maya çalar, insana umudunu hatırlatır, bazen her iki tarafa da haklısın der olaylara farklı pencerelerden bakılabileceğini gösterir. Ama her zaman haktan, adaletten, hoşgörüden yanadır. Nasreddin Hoca, insan tabiatına ayna tutan bir rehberdir. Gündelik hayatın içinde yakaladığı ilginç detaylarla insanlara unutulmaz mesajlar vermiştir. Ahlaki vurguları da taşıyan fıkraları Anadolu dışında da pek çok okuyucunun ilgisini çekmiştir. Bu anlamda Türk-İslam kültürünün bütün dünyada tanınmasını sağlayan bir kültür elçisi olduğunu düşünmekte mümkündür. Nasreddin Hoca yaşadığı dönemde hem imam hem kadı olarak görev yapmıştır. Bazen de halkın isteklerini hükümdara bildiren bir siyasi lider imajı çizmiştir. Çok yönlü kişiliğiyle eğitimli ve nüfuzlu insanların topluma nasıl faydalı olacağına ilişkin işaretler de sunmaktadır. İnsanların hem zekasına hem vicdanına hitap eden Nasreddin Hoca kadim geleneğin önemli bir ismi olmasının yanı sıra güncelliğini korumayı da başarmıştır. Her birimizin dilinde hocamızın güzel fıkraları, güzel öğütleri yer almakta.”

“Özgürlük adı altında kültürümüzün örselenmesine asla fırsat vermeyiz”

Bakanlık olarak Anadolu kültürünü temsil eden isimlerin tanıtımını önemsediklerine dikkati çeken Bakan Göktaş, Nasreddin Hoca Şenlikleri gibi etkinliklerin milli ve manevi değerlerin yeni nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğine inandıklarını belirterek, “Özellikle uluslararası düzeyde gerçekleştirilen organizasyonlar Türk-İslam kültürünün dünya medeniyetlerine katkısını yeniden hatırlatmış oluyor. Türkiye Yüzyılı’nı karşıladığımız bu günlerde ülkemizin sınırların ötesinde güçlendiğini ve dünya siyasetinde belirleyici bir pozisyon aldığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yeni yollar açtı, yeni hedefler belirlememizi sağladı. Bu dönemde küresel odakların bütün dünyaya yaymaya çalıştığı aileye ve topluma zarar veren unsularla mücadelemizi artıracağız. İnsan doğasına aykırı söylemlerin yol açtığı zarara karşı farkındalık çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Biz, tarih boyunca hür ve özgür yaşayan, hiçbir esarete boyun eğmeyen fakat aile bağlarını kutsal bir emanet gibi koruyan özel bir milletiz. Bu noktada özgürlük adı altında kültürümüzün örselenmesine asla fırsat vermeyiz. Kadim Türk milleti olarak milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle yüzyıllar boyunca ayakta kaldık. Bu güçlü toprağa kök saldık. Bu güçle gelecek günlere hazırlandık. Türkiye Yüzyılı’na ulaştığımız şu günlerde bu noktaya ulaşmamızda maddi-manevi payı olan tüm tarihi şahsiyetleri hayırla yad ediyorum. Doğu Türkistan’dan Macaristan’a Güney Sibirya’dan Afrika’ya Çin’den Rusya’ya, İtalya’dan İngiltere’ye pek çok coğrafyaya ulaşan Türk-İslam kültürünün güler yüzü Nasreddin hocayı rahmetle ve şükranla anıyorum” açıklamasında bulundu.

“Benim için gerçekten büyük bir onur”

Son olarak temsili Nasreddin Hoca’yı canlandıran Çetin Altay, “Beni buna layık gördüğünüz için herkese çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten büyük bir onur. Buraya geldikten sonra başka bir heyecan bastı beni, bu kavuğu giydikten sonra bu kaftanı giydikten sonra tespihi elime aldıktan sonra. İnşallah seneler boyu devam edecek bu festivale arkalarda olmak için bile gelmeye razıyım. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şenlik kapsamında uluslararası alanda düzenlenen karikatür ve resim yarışmalarında dereceye girenlere protokol mensupları tarafından ödülleri takdim edildi.

Akşehir’de 10 Temmuz’a kadar devam edecek 64. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında; konserler, tiyatrolar ve birçok alanda sanatsal etkinlik düzenlenecek. Etkinliklerle Akşehir ile Nasreddin Hoca’nın ulusal ve uluslararası alanda daha çok tanıtılması hedefleniyor.