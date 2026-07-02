66 GTO üyesi Türkiye’nin En Büyük İhracatçıları arasında yer aldı

Kocaeli

Türkiye'nin üretim, sanayi ve ihracat merkezlerinden biri olan Gebze, güçlü sanayi altyapısı, yüksek katma değerli üretim kabiliyeti ve ihracat odaklı yapısıyla başarısını bir kez daha ortaya koydu. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren 66 üye firmanın Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer alması, Gebze'nin üretim gücünü, uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini ve ülke ekonomisine sunduğu katkıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

“Bu başarı, Gebze’nin üretim ve ihracat vizyonunun eseridir”

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı listesinde 66 üyemizin yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı; üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ülkemize döviz kazandıran firmalarımızın azimli çalışmalarının sonucudur. Aynı zamanda Gebze'nin güçlü sanayi altyapısının, girişimcilik kültürünün ve ihracat odaklı üretim anlayışının en somut göstergelerinden biridir. Listeye giren tüm üyelerimizi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Amacımız ihracat yapan firma sayımızı her geçen yıl artırmak”

Gebze Ticaret Odası üyelerinin uluslararası pazarlarda daha güçlü yer alması için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Aslantaş, "Üyelerimizin yeni pazarlara açılması ve ihracatlarını artırmaları amacıyla ticaret heyetleri, ikili iş görüşmeleri, hedef pazar toplantıları, eğitim programları ve Ticaret Bakanlığımız destekli UR-GE projemiz başta olmak üzere birçok çalışmayı hayata geçiriyoruz. Her yeni iş bağlantısını üyelerimiz için yeni bir ihracat kapısı olarak görüyoruz. Amacımız yalnızca bugün başarılı olan firmalarımızı desteklemek değil, ihracat yapan firma sayımızı her geçen yıl artırarak Gebze'nin ihracattaki lider konumunu daha da güçlendirmektir" şeklinde konuştu.

Aslantaş, ihracatın sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Gebze Ticaret Odası'nın ihracat odaklı projeler, uluslararası iş birlikleri ve Ticaret Bakanlığı destekli programlarla üyelerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya devam edeceğini ifade etti.