6.OSB Zirvesi’nde "TekDurak OSB İşletim Sistemi" tanıtıldı

Kocaeli/Ekonomi

Sektör paydaşlarını bir araya getiren 6. OSB Zirvesi, 110 davetlinin katılımıyla Belgrad’da gerçekleştirildi. Üç gün süren oturumların ardından tamamlanan zirvede, OSB’lerin dijital geleceği masaya yatırıldı ve sahadaki gerçek ihtiyaçlardan yola çıkılarak geliştirilen TekDurak OSB İşletim Sistemi tanıtıldı.

OSB Zirvesi ve Dijitohum Teknoloji Kurucusu Engin Işık, “Altı yıl boyunca aynı masada buluştuk. OSB’ler anlattı, biz dinledik; hep birlikte konuştuk, tartıştık ve öğrendik. Bugün geldiğimiz noktada görüyorum ki bu yolculuğun en kıymetli tarafı yalnızca oluşturduğumuz ortak akıl değil, birbirimize duyduğumuz güven. Çünkü ortak akıl ancak güvenin olduğu yerde gerçekten büyüyor” diye konuştu.

“Altı yılda oluşan ortak aklı ve güveni artık kalıcı bir değere dönüştürmek istedik”

TekDurak’ın bir masa başı yazılım fikrinden değil, yıllardır OSB’lerde karşılaşılan gerçek ihtiyaçlardan doğduğunu belirten Işık, “TekDurak’ın hikâyesi aslında OSB Zirvesi’nin hikâyesinden bağımsız değil. Yıllardır sahada aynı soruları duyduk, benzer ihtiyaçları gördük. Altı yılda oluşan ortak aklı ve güveni artık kalıcı bir değere dönüştürmek istedik. TekDurak tam olarak böyle doğdu. Bu nedenle onu ilk kez OSB Zirvesi sahnesinde sektörümüzle buluşturmak bizim için ayrıca anlamlıydı” dedi.

TekDurak; OSB’lerin operasyon, yönetim ve karar süreçlerini tek bir dijital omurgada bir araya getirerek farklı sistemlerde oluşan veriyi bütünleştirmeyi ve OSB yönetimini daha etkin, ölçülebilir ve veriye dayalı hale getirmeyi hedefliyor.

“Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var”

6.OSB Zirvesi’nin ardından katılımcılardan alınan geri dönüşlerin kendileri için büyük bir motivasyon olduğunu ifade eden Işık, “6.OSB Zirvesi tamamlandı ama ortak akıl ve güven üzerine kurduğumuz yolculuk devam ediyor. Şimdi önümüzde daha büyük bir hedef var: Altı yıldır OSB’lerle birlikte oluşturduğumuz bu birikimi kurumsal hafızaya dönüştürmek, TekDurak ile büyütmek ve OSB’lerin dijital yönetim standardı haline getirmek. OSB’lerin ortak hayalini yine birlikte büyütmeye, dijital geleceklerine tohum ekmeye devam edeceğiz” dedi.