7. Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu başladı

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu, 14-16 Kasım tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde sporseverleri ağırlayacak.

Açılış törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, KASKF Başkanı Murat Aydın, spor kulüplerinin temsilcileri, akademisyenler, milli sporcular ve Kağıtspor sporcuları katıldı.

Kocaeli Üniversitesi adına konuşan Prof. Dr. Haluk Selvi, sempozyumun iki özel oturum, sekiz panel ve on sekiz akademik oturumla kapsamlı bir bilgi alanı oluşturduğunu belirterek çalışmaların yalnızca Kocaeli’ye değil, ulusal spor hafızasına da katkı sunduğunu vurguladı. Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’in kurumsallaşma sürecine ve Demokrat Parti yıllarına uzanan geniş bir tarih aralığının ele alındığını ifade eden Selvi, “Bu sempozyum, spor tarihimizdeki büyük dönüşümlerin birbirine bağlandığı bir akademik köprü niteliği taşıyor.” dedi.

“Sportif başarı bir gelenekle büyür”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın programda yaptığı konuşmada sporun şehir kültürü ve başarı hikayeleriyle bağını güçlü örneklerle anlattı. Bir spor dalında kalıcı başarının çoğu zaman bir geleneğin oluşmasıyla mümkün olduğunu vurgulayan Büyükakın, güreşten karateye pek çok branşta Kocaeli’nin rol modeller yetiştirdiğine dikkat çekti.

Büyükakın, “Bir başarı hikayesi, çoğu zaman bir öncünün, bir rol modelin etrafında şekillenir. Şampiyonlarımızın başarılarının şehirde bilinmesi, yaygınlaşması ve ilham kaynağı haline gelmesi çok önemli. Sporun bir kuluçka ortamı vardır. Tesisler, yetenek analizleri, doğru branşa yönlendirme, rol modeller ve ödüllendirme. Bu ekosistemi oluşturduğunuzda başarı hikayeleri çoğalır” şeklinde konuştu.

“Kocaeli’nin şampiyonları geleceğe ilham verecek”

Şehirde bir spor müzesinin kurulmasının önemine dikkat çeken Büyükakın, Kocaeli’nin geçmişte ve bugün yetiştirdiği şampiyonlarının izlerinin mutlaka geleceğe aktarılması gerektiğini söyledi. Dijital imkanlarla desteklenecek bir spor müzesinin, çocuklar ve gençler için ilham kaynağı olacağını belirterek, “Spor müzesinde bu kentin şampiyonlarının izleri olsun. Bunu dijital imkanlarla da destekleyelim; böylece hem geçmişi koruruz hem de gençlerin ulaşmasını kolaylaştırırız. Şampiyonların hikayeleri küratörler eşliğinde doğru şekilde aktarılmalı. Hatta mümkünse bazı branşlarda öne çıkan sporcularımızın heykelleri bile yapılabilir. Bu, yeni nesil sporcular için çok büyük bir motivasyon kaynağıdır. Gençler geldiğinde bir gün benim de heykelim burada olacak desinler. Kocaeli’nin sportif geçmişi, kent hafızasında korunmasında ve gelecekteki başarıların temelini oluşturmasında oldukça önemli” ifadelerini kullandı.