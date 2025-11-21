752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Bakan Ersoy’un katıldığı programla tanıtıldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, asırlar önce Horasan’dan başlayan bir yolculuğun, Konya’da bir gönül medeniyetine dönüştüğünü vurgulayarak, “O yolculuğun sahibi Hazreti Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, yalnızca kendi zamanına değil; çağları aşarak bugüne de seslenen bir hikmet güneşi oldu. O, kalemiyle gönülleri, sözleriyle ufukları aydınlattı. Gönülleri birleştiren, arayanı bulduran, dertliyi huzura kavuşturan büyük bir irfan eri olarak Konya’nın, Anadolu’nun ve insanlığın ortak sesi haline geldi” diye konuştu.

“Mevlânâ bizi yeniden huzura, sükûnete, birbirimizi anlamaya çağırıyor”

Mevlânâ’nın; rüzgârın savurduğu yapraklara, çölün ortasında yolunu kaybedenlere, kalplerin daraldığı anlara, dünyanın sarsıldığı zamanlara yaptığı “Gönlün huzuru, gönül sahiplerinin huzurundadır” çağrısını anımsatan Başkan Altay, “Bugün hâlâ insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu bir seda olan bu çağrı; bu yıl 752’ncisini düzenleyeceğimiz vuslat törenimizin ana teması oldu. Bu tema; çağımızın yorgun ruhlarına seslenen bir nefes, bir davet, bir hatırlayıştır. Birçok coğrafyanın savaş ve acılarına şahit olduğumuz, gönüllerdeki küfenin daha da ağırlaştığı, insanın kendine dahi yabancılaştığı bu çağda; Mevlânâ bizi yeniden huzura, sükûnete, birbirimizi anlamaya çağırıyor. İşte bu kadim çağrının yeniden yankılandığı, Mevlana Hazretlerinin Hakk’a kavuştuğu vuslat günleri; Konya’yı her yıl sadece manevi bir merkeze değil, aynı zamanda insanlığın ortak arayışlarının buluştuğu büyük bir gönül sofrasına dönüştürüyor” değerlendirmesini yaptı.

“Huzur vakti temasını gönüllere dokunacak biçimde işleyeceğiz”

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte; bu ruhu en iyi şekilde yansıtacak programlar hazırladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bu yıl da 7–17 Aralık tarihleri arasında, dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi Mevlânâ’nın şehrinde, sevginin ve muhabbetin merkezinde hep birlikte ağırlayacağız. Bilhassa, UNESCO’nun ‘Somut Olmayan Kültürel Miras’ listesinde yer alan Sema Töreni, insanı kâinatın sırlarına erdiren yolculuğu ve Hakk’a ulaşmanın mertebeleriyle gönülleri mest edecek. Semâ törenlerine ilaveten paneller, kültür-sanat etkinlikleri ve uluslararası buluşmalara kadar geniş bir yelpazede, ‘Huzur Vakti’ temasını gönüllere dokunacak biçimde işleyeceğiz. Bu vesileyle, tüm gönül dostlarını 7 – 17 Aralık tarihlerinde Mevlânâ’nın şehrine, huzurun merkezine, Konya’ya davet ediyorum. Gelin hep birlikte; gönüllerimizi birleyen, ruhumuzu sükûnete erdiren huzur iklimini birlikte yaşayalım.”

“Hem Şeb-i Arus için hem de yılın her mevsiminde tüm misafirlerimizi Konya'da huzurlu bir yolculuğa davet ediyorum”

Konya’da tarih, kültür ve doğal güzellikler anlamında birçok değer bulunduğuna da dikkati çeken Başkan Altay, “Bildiğiniz gibi, yaklaşık 10 bin yıllık tarihiyle, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Çatalhöyük, yine UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Eşrefoğlu Camii başta olmak üzere; Selçuklu başkenti Konya’mızda tarih, kültür ve doğal güzellikler anlamında birçok değer bulunuyor. Ben, hem Şeb-i Arus için hem de yılın her mevsiminde tüm misafirlerimizi Konya'da huzurlu bir yolculuğa davet ediyorum. Bu vesileyle; başta Şeb-i Arus törenleri olmak üzere ilimizde kültür ve turizmin gelişmesi anlamında yaptığımız her çalışmaya katkı sunan, değerli Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, genel müdürlerimize ve emeği geçen herkese, şahsım ve şehrim adına şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bugün mazlum coğrafyalarda savaşın, yoksulluğun ve adaletsizliğin gölgesinde huzur arayan kardeşlerimiz var”

Konya Valisi İbrahim Akın, Hz. Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinin bu yıl ki temasının ‘Huzur Vakti’ olarak belirlendiğini belirterek, “Huzurun anlamı, esenliktir, barıştır. Bugün mazlum coğrafyalarda savaşın, yoksulluğun ve adaletsizliğin gölgesinde huzur arayan kardeşlerimiz var. Onların yüreğinde yankılanan dua Hz. Mevlana’nın asırlardır süregelen sevgi, hoşgörü ve barış öğüdüyle buluşup her defasında insanlığı kendine çağıran bir umuda dönüşüyor ve o umut bu yıl tüm dünyaya huzur, esenlik ve kardeşlik olarak yayılıyor. Biz de bu gönül hakikatini Konya’mızdan bir dua, bir barış çağrısı gibi yeniden insanlığa ulaştırmak işitiyoruz. Mevlana’nın hikmetli öğretisini insanlığa ulaştırma çabamıza en güçlü desteği veren sayın bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu yıl da hazırlıkları özenle ve gönülden yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

11 gün boyunca çok sayıda etkinlik olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için hazırlanan videonun izlenmesinin ardından yaptığı konuşmasına, vuslatının 752. Sene-i Devriyesinde Hazreti Mevlana'yı rahmetle yâd ederek başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu yıl da hikmetleri ve düşünceleri ışığında Hazret-i Mevlânâ’yı 11 gün sürecek meşkler, paneller, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, konserler, Sema Mukabelesi ve farklı etkinliklerle anmakla kalmayıp anlamaya da çalışacaklarını söyleyen Bakan Ersoy, “Mevlânâ’nın yolundan gidenlerin bir hayat anlayışına dönüştürdüğü ‘Mevlevîlik’ kültürünün bizlere armağan ettiği değerler arasında; kendine has âdâb ve erkânı, özel mûsikîsi ve edebî külliyâtı ile ‘Semâ’ geleneği, hiç şüphesiz benzersiz bir yere sahiptir. Türk kültürünü oluşturan ve besleyen birçok unsur gibi, bu geleneğin ve mirasın korunması da bakanlığımızın başlıca sorumluluğu arasındadır” ifadelerine yer verdi.

“Mevlana’yı anmanın yanında meselenin bir diğer önemli yanı da onu doğru anlamaktır”

Bakan Ersoy, bu çerçevede bakanlık olarak Mevlevî Semâ Törenleri’nin dünya ölçeğinde tanınması ve bu kültürün evrensel düzeyde bilinmesi için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“Nitekim Dışişleri Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yoğun girişimleri neticesinde, Mevlevî Semâ Mukabelesi UNESCO nezdinde ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsilî Listesi’ne 2008 yılında ‘ülkemiz adına’ kaydettirilmiştir. Mevlana’yı anmanın yanında meselenin bir diğer önemli yanı da onu doğru anlamaktır. Ve aynı zamanda buna bağlı olarak da doğru anlatmaktır. İşte bu sebeple her yıl düzenli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz anma etkinliklerinin yanında Mevlana’nın doğru anlaşılması ve doğru anlatılması çabasıyla da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Dünyanın dört bir yanında düzenlediğimiz etkinliklerle farklı milletlerden ve kültürlerden insanlara Mevlana düşüncesini ve felsefesini anlatıyoruz. Onun eserlerinin yabancı dillere çevrilmesini sağlıyoruz. Size şunu çok açık bir şekilde ifade edebilirim ki, dünyanın çok farklı bölgelerinden bu alanla ilgili çok önemli geri dönüşler alıyoruz. Dönem dönem çalışma arkadaşlarımdan Anadolu erenleriyle ilgili yaptığımız çalışmaların nasıl karşılandığına dönük bilgiler alıyorum. Büyük bir gurur ve mutlulukla belirtmek isterim ki, bugün geldiğimiz nokta itibariyle dünyanın çok farklı ülkelerinde insanlar Anadolu erenlerimize karşı ciddi bir ilgi ve alaka içerisindedirler.”

“Anadolu erenlerinin evrensel mesajlarını anlamak ve kendimize rehber edinmek zorunda olduğumuzu unutmamalıyız”

Modern hayatın bin bir zorluğu içerisinde ayakta kalmaya çalışanların Mevlana’nın, Yunus Emre’nin öğretileriyle hayata tutunduğuna değinen Bakan Ersoy, “Mevlana’nın, Yunus Emre’nin, Hacı Bektaşı Veli’nin, Ahmet Yesevi’nin sesleri çok farklı coğrafyalarda yankılanmaya başladı. Yüzyıllar öncesinden gelen ses zaman, mekan ve kültür ayrımı gözetmeksizin insanların kalplerine dokunuyor. Anadolu’dan yükselen ışığın bugün birbirinden farklı kültürlerdeki toplulukların yaşamını aydınlattığını, ekilen tohumların filizlendiğini görüyoruz. Asırlar geçti, dünya bambaşka bir hale geldi, zaman değişti ama Yunus’un Hazret-i Mevlana’nın asırlar önce kaleme aldığı eserler tesirini hiç kaybetmedi. O ses bugün tüm dünyada karşılık buluyor, gönüllere hayat bahşeden nefesi hala tazeliğini koruyor. Çünkü insanlık bugün her zamankinden daha çok onun merhamet ve muhabbet çağrısına ihtiyaç duyuyor. Zulmün, adaletsizliğin, bencilliğin kasıp kavurduğu bu çağ yangının ateşini, Mevlana gibi, Yunus gibi Yesevi gibi manevi önderlerimizin barış ve kardeşlik çağrısına kulak vererek söndürebiliriz. İşte bu sebeple Anadolu erenlerinin evrensel mesajlarını anlamak ve kendimize rehber edinmek zorunda olduğumuzu unutmamalıyız. Bu sesin daha güçlü ve etkili şekilde yankılanması, Anadolu’da yakılan meşalenin aydınlığından daha fazla insanın nasiplenmesi için biz Hazreti Mevlana’yı anlamaya, anlatmaya, tanıtmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı topluluklarla Hazret-i Mevlânâ’yı Anma ve Şeb-i Arûs Törenleri başta olmak üzere, Mevlânâ’nın eşsiz fikir dünyasını ve öğretisini, sevgi ve hoşgörüsünü yaymak, bu vesileyle millî birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek hedefleriyle faaliyetler yürütülmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Vuslat yıl dönümü uluslararası anma törenleri

Bakan Ersoy, 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için hazırlanan etkinliklere değinerek, şunları aktardı:

“Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’ni, bu yıl bir ilk olmak üzere, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü, Mevlânâ’nın vâlidesi Mümine Hatun’un Karaman’da Aktekke Camii’nde bulunan kabrinde; ‘Mâder-i Mevlâna’ etkinliği ile başlatıyoruz. Bu 11 günlük süre zarfında ziyaretçilerimizi, günün erken vakitlerinden itibaren konserleri, Mesnevî Sohbetleri, konferanslar, sergi etkinlikleri ve Mevlevî yaşam biçimi ve tasavvuf yolunun ‘öz’ünü ifade eden ‘Semâ Mukabelesi’ni, aslına uygun ve bu kültürel mirasa yakışır bir icra düzeyiyle idrak edebilmek adına sayısız etkinlik bekliyor. Bu yıl çocuklarımıza yönelik etkinlikler de planladık. Minik misafirlerimizi Mesnevî’den seçilmiş birbirinden güzel hikâyelerle buluşturacağız. Programın bir müstesnâ başlığı da, yakın zamanda ebediyete irtihal eden, Türk müziğinin âbide şahsiyetlerinden, kültür dünyamıza değerli eserler ve öğrenciler armağan eden Kutbu’n-Nâyî merhum Niyazi Sayın Hocamız anısına düzenlediğimiz ‘ney meşki’ etkinliğimizdir.”

“Özel bir tanıtım filmi ile etkinliklerimizi tüm dünyaya duyuracağız”

Etkinliklerin tüm dünyaya duyurulması ve tanıtılması adına çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Bakan Ersoy, “Biliyorsunuz Konya’da düzenlenen bu etkinlik dünya kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Mevlana’nın felsefesi, öğretileri yüzbinlerce insanı her yıl Konya’ya çekiyor. Bu ilgi Şeb-i Arus zamanında daha da artıyor. Bizler de bu atmosferi daha iyi tanıtabilmek adına Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızı da (TGA) harekete geçirdik. TGA ile 200’e yakın ülkede tanıtım faaliyetleri yürütüyoruz ve GoTürkiye platformu ile milyonlarca takipçiye ulaşabiliyoruz. Hazırlanan özel bir tanıtım filmi ile etkinliklerimizi tüm dünyaya duyuracağız. Bu yıla özel bir başka etkinliğimizi ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Alanındaki ilk ve en kapsamlı etkinlik olan ‘Müzehhep Mesnevîler Sergisi’ ile yetmiş müzehhep Mesnevî nüshası bir araya getirdik ve Aralık ayı içinde Rami Kütüphanemizde sergilemeye başlayacağız. Bu sergi ile ziyaretçilerimizin Mesnevi’nin 7 yüzyılı aşan yolculuğuna hattalar ve müzehhipler tarafından ortaya konan nüshalarla tanıklık etmesini amaçlıyoruz” dedi.

Bakan Ersoy, etkinliklerde emeği geçen ve katkı sağlayanlara teşekkür ederek, “Etkinliklerimizde yer alan tüm sanat kurumlarımızı, seçkin sanatkârlarımızı ve değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyor, ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay ve Konya Valimiz Sayın İbrahim Akın’a da değerli iş birliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Huzur Vakti temalı etkinliklerimizde buluşmaya, iyilik ve güzellikleri paylaşmaya bütün Mevlâna dostlarını davet ediyorum”

Bütün Mevlâna dostlarını düzenlenecek etkinliklere katılmaya davet eden Bakan Ersoy, “İçinde bulunduğumuz dönemde, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu erdem, ilke ve değerleri anımsatmak adına; tüm insanlığı refah, huzur ve saadete ulaştırmaya vesile olacak bu güzide değerleri yeniden hatırlamak üzere; Vuslat’ın 752. Yılı’nın hayır, güzellik ve mutluluklara vesile olmasını temenni ediyorum. ‘Gönlün huzuru, gönül sahiplerinin huzurundadır.’ Hikmetinin örgülediği Huzur Vakti temalı etkinliklerimizde buluşmaya, iyilik ve güzellikleri paylaşmaya bütün Mevlâna dostlarını davet ediyorum” diye konuştu.

Programa; İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, çok sayıda yerel ve ulusal medya temsilcisi ve davetliler katıldı.