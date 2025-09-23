754 yıllık Antakya Ulu Cami 2026’nın Haziran’ında ibadete açılacak

EKONOMİ (BURSA) - Hatay'ın eski camilerinden birisi olan 1271-1272 yıllarında yapıldığı tahmin edilen tarihî Antakya Ulu Cami de depremlerin ardından yıkılıp, tamamen moloz yığınına dönmüştü. Memlükler döneminde inşa edilen, medrese, yazlık camii, şadırvan, iki adet türbe, çeşme, imaret ve dükkânlar gibi farklı dönemlerde inşa edilmiş yapılardan meydana gelen bir külliye niteliğindeki Ulu Camii’nin yeniden ayağa kaldırılma işini de Bursa Büyükşehir Belediyesi üstlenmişti. Eylül 2023’te yer teslimi ile beraber şantiye alanında kurulumu yaparak çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, Ekim 2024 tarihinde rekonstrüksiyon projelerinin onaylanmasıyla birlikte caminin ana bölümü olan harim ile imaret yapıları, dernek odaları, çeşme ve doğu cephesindeki giriş kapılarında büyük titizlik ve koruma anlayışıyla işlemleri sürdürdü. Minare için kazı sonrası son çıkan verilere göre tekrar proje çalışmaları yapılırken işlemlerde sona gelindi. Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayına sunulması sonrası, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ivedilikle yerinde imalatlara başlayacak. Şantiye alanında minare ile ilgili hazırlıklar yapılırken, yapı bloğu içerisinde kalan dükkân kısımlarında imalat çalışmaları şantiye iş programına göre en son dönemde yapılması düşünülüyor.

“Hataylılarla yeniden buluşturacağız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, projenin önemini vurgulayarak çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Yürütülen çalışmanın restorasyon değil, rekonstrüksiyon olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, “Antakya Ulu Cami, yaşanan büyük felaket sonucu tamamen yıkıldığı için baştan, orijinaline uygun olarak yeniden inşa ediliyor. Şu an Hatay'da devam eden diğer bazı çalışmalar, restorasyon kapsamında. Ancak bizim bu çalışmamız ise Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun onayı ile her adımı titizlikle yürütülen 754 yıllık tarihi bir yapının hassas yeniden yapım işidir. Projemiz hızla ilerliyor. 26 Haziran 2026 Cuma günü Antakya Ulu Cami’nde hep birlikte Cuma namazını kılacağız” dedi.