8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İzmir’de ortak etkinlik: Kadınlardan dönüşüm çağrısı

EKONOMİ / İZMİR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle 9 Mart’ta düzenlenecek “Cesaretin Adı: Kadın” zirvesi yapılacak. Etkinliğin basın toplantısı BASİFED Federasyon Merkezi’nde yapıldı.

Toplantıya Cesaretin Adı: Kadın Projesi Fikir Lideri Öznur Tugay, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ve TOBB İzmir Kadın Girişimcileri Kurulu İzmir Başkanı Deniz Celep, BASİFED üyesi kadın dernek başkanları ve üyeleri katıldı. Zirve, 9 Mart tarihinde saat 09.30’da Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilecek.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, 9 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirecekleri zirve ile iş dünyasının temsilcilerini, kadın girişimcileri, akademisyenleri, sanatçıları, medya mensuplarını ve gençleri aynı çatı altında buluşturacaklarını söyledi. Gün boyu sürecek programda deneyimli gazetecilerin moderasyonunda paneller gerçekleştirileceğini ifade eden BASİFED Başkanı Güneş, “Konularında öncü konuşmacılar, akademiden sanata, girişimcilikten kurumsal yönetime kadar geniş bir perspektif sunacaklar. Keynote’larımız çok farklı sunumlarla bizlere katkı verecek” dedi.

Semiha Güneş: “Medeni Kanununun kabulünün 100 yılını kutluyoruz”

2026 yılının kadınlar için ayrı bir anlam taşıdığına dikkat çeken Güneş, “Çünkü bu yıl, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 100. yılını kutluyoruz. 1926’da kabul edilen Medeni Kanun, kadınlara hukuki eşitlik yolunda devrim niteliğinde haklar kazandırmış; toplumsal dönüşümün temel taşlarından biri olmuştur. Aradan geçen bir asırda önemli mesafeler kat ettik. Ancak bugün hâlâ konuşmamız gereken eşitsizlikler, aşmamız gereken görünmez duvarlar ve dönüştürmemiz gereken sistemsel engeller olduğunu biliyoruz” dedi.

Bu zirvede yalnızca ilham veren hikâyeleri değil; somut çözüm önerilerini, iyi uygulama örneklerini ve iş birliği modellerini de konuşacaklarını vurgulayan Güneş, “Amacımız; farkındalık yaratmanın ötesine geçerek kalıcı etki oluşturmak ve İzmir’den Türkiye’ye örnek bir model ortaya koymaktır. Bu zirve yalnızca bir anma etkinliği değildir.

Bu zirve, bir dönüşüm çağrısıdır. Bu zirve, kurumsal hafızaya kazınacak bir irade beyanıdır. “Cesaretin Adı: Kadın” derken; yalnızca bireysel cesareti değil, kurumsal cesareti, toplumsal cesareti ve sistemleri dönüştürme cesaretini kastediyoruz” diye konuştu.

Öznur Tugay: “Adil bir geleceğin anahtarı kadınlardadır”

Cesaretin Adı: Kadın Projesi Fikir Lideri Öznur Tugay ise konuşmasında, “9 Mart’ta gerçekleşecek programda; kadın girişimciliğinden liderliğe, yapay zekâ ve toplumsal cinsiyet ilişkisine, iş dünyasında ve medyada kadının yerine kadar pek çok önemli başlık ele alınacaktır. Bu anlamlı organizasyon; İzmir Büyükşehir Belediyesi, BASİFED ve TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle hayata geçirilmiştir. Kamu, iş dünyası ve sivil toplumun bir araya gelmesi; kadınların güçlenmesine verilen değerin en somut göstergelerinden biridir” dedi.

Kadınların eşit koşullarda var olduğu bir toplumun, daha adil, daha üretken ve daha umut dolu bir geleceğin anahtarı olduğunu söyleyen Tugay, “Bu etkinlikte paylaşılacak her bilgi, kurulacak her temas ve doğacak her iş birliği; yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendirecektir” diye konuştu.

Celep: “İzmir’in girişimcilik ekosistemini kadın gücüyle ileri taşıyoruz”

TOBB İzmir Kadın Girişimcileri Kurulu’nun (KGK) İzmir Başkanı Deniz Celep de kurulun yürüttüğü projelere değinerek, “Kadın girişimciler kurulu olarak bu değerli üyelerimizin bilgi ve deneyimlerini birleştirip İzmir’in girişimcilik ekosistemini kadın gücü ile daha ileri taşıyacak proje ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

Sanayide, tarımda, turizmde kadın eli projeleriyle farklı sektörlerdeki kadın girişimciliğini ve kadın istihdamını artıracak eğitimler düzenlediklerini vurgulayan Celep, “Deneyim paylaşımı ve mentörlük programları uyguluyor, İzmir’de başlattığımız ve diğer illerdeki kadın girişimciler kurullarına da model olarak yaygınlaştırmaya başladığımız eşitlik yıldızları projemizle de işletmelerin karar alma mekanizmalarında daha fazla kadının görev almasını sağlayacak bir sistemin kurulmasına öncülük ediyoruz. Sanatta girişimcilik projemizle kadın sanatçıların eserleri ile iş dünyamızı buluştururken genç işi projemizle de girişimci adayı üniversite öğrencilerimize eğitim ve staj imkânı sağlıyoruz” diye konuştu.