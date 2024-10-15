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8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 17 Ekim’de başlıyor

Adana’nın dünya standartları açısından bir gastronomi şehri olarak markalaşmasını hedefleyen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl bir ‘yemek şenliği’ olmanın ötesine taşınarak, global anlamda gıda ve tarım sorunlarının konuşulduğu yeni bir boyut da kazandı.

Haber Merkezi
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8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 17 Ekim’de başlıyor
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başta olmak üzere merkez ilçe belediye başkanları ile diğer protokol üyelerinin tam kadro katıldığı Lezzet Festivali basın toplantısı neşeli bir atmosferde yapıldı.
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Eray ŞEN / ADANA

17 – 20 Ekim tarihlerindeki festivalin ilk günü ‘lezzetin temeli tarımdır’ mottosu ile Tarım Zirvesi düzenlenecek. İsviçre merkezli Social Gastronomy İnvolvement ile işbirliği yapılarak düzenlenen zirvede; iklim değişiklikleri, yaşlanan çiftçi nüfusu, su kaynaklarının azalması ve karbon salınımı gibi dünya gastronomisinin karşılaştığı zorluklar, çeşitli ülkelerden uzmanların katıldığı oturumlarda ele alınacak. İsviçre, Hollanda, Meksika ve Filipinlerden gelen konuklar çözüm önerileri sunacak.

İlk gün Merkez Park’taki festival alanı da kapılarını ziyaretçilere açacak. 18 Ekim’de geleneksel mangal ateşi ile resmi festival açılışı gerçekleşecek. 19 Ekim’de komşu illerin belediye başkanları ile yerli ve yabancı şefler ağırlanacak. Michelin yıldızlı şefler, workshoplar yapacak. Sayısı 32’ye yükselen coğrafi işaretli ürünleri koruma çalışmaları da programda yer alacak.

Vali Köşger: Türkiye’nin en güçlü mutfaklarından birisi Adana’da

Festival öncesi Adana Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısı Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katılımı ile yapıldı.

Vali Köşger, yaptığı konuşmada; binlerce yıldır biriken tarihi ve kültürel zenginliğin Adana’nın yemek kültürünün de özünü teşkil ettiğini belirterek, “Bu yıl sekizincisini düzenleyeceğimiz lezzet festivalinin temasını ‘Kökleriyle Adana’ olarak  belirledik.  Anadolu medeniyetlerin beşiği ve Çukurova da bunların en önemli noktalarından, Adana da bu bölgenin merkezi durumunda. Medeniyetlerin kesişim noktasında yer almasından dolayı Adana; Türkiye’nin en zengin, en köklü, en güçlü mutfaklarından birisine sahip” dedi. Bölgesel gastronomi destinasyonu oluşturulması gerektiğinin altını çizen Vali Köşger, “Havza planlaması yapma anlamında Adana, Hatay, Antep ana eksen, Maraş, Urfa, Mersin, Osmaniye ve ihtiyaç duyanlar açısından Kapadokya, Nevşehir, Konya’yı içerecek, çeşitli varyasyonların olduğu, çeşitli opsiyonların sunulduğu bir havza planlaması yapmak lazım” diye konuştu.

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