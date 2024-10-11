8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali İstanbul’da tanıtıldı

ADANA / EKONOMİ

‘Kökleriyle Adana’’ temasıyla 17-20 Ekim tarihleri arasında Merkez Park’ta gerçekleşecek festivalin tanıtım toplantısı, Ortaköy'de bulunan Feriye'de düzenlendi. Festival kapsamında 17 Ekim’de Adana Müzesinde yapılacak Çukurova Tarım Zirvesi ile ilgili bilgi vermek üzere içeriğin koordinasyonunu yürüten Şef Ebru Baybara Demir, Festival İçerik Sorumlusu Gökmen Sözen, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ardından söz alan Vali Yavuz Selim Köşger, Adana’nın yalnızca eşsiz yemekleriyle değil aynı zamanda mutfak kültürünün ardındaki hikayelerle de tanınan bir şehir olduğunu söyledi.

Bu yılın teması; ‘Kökleriyle Adana’

Yüzyıllardır bu topraklarda şekillenen yemek kültürünün Adana halkının hoşgörüsünü, çalışkanlığını ve yaşam enerjisini yansıttığını dile getiren Vali Köşger, “Misafirperverliğimiz, sofralarımızda buluşan lezzetlerle hayat bulur. Bulunduğu coğrafi konum, 10 bin yıl öncesine dayanan geçmişi ile kadim bir kültürün varisi olan Adana’mız, kendine has lezzet sentezini bugün de zenginleştirmeye devam ederek geçmiş ile bugünü bünyesinde harmanlamayı başarabilmiştir. İşte bizler de tam bu yüzden Adana’mızın derin, tarihi ve köklü mutfağını tüm dünyaya tanıtmak ve geçmişin birikimiyle bugünümüzü inşa ederken, geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerleme gayemizi bir kez daha vurgulamak amacıyla bu yıl sekizincisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Adana Lezzet Festivali’mizin temasını ‘Kökleriyle Adana’ olarak belirledik” dedi.

Katılımcıların bir taraftan Adana mutfağının sahip olduğu, kökleri Çukurova’nın verimli topraklarına dayanan eşsiz lezzetleri tadarken diğer taraftan yerli ve yabancı birçok ünlü şefin gastroshowlarıyla unutulmaz anlara şahitlik edeceğini ifade eden Vali Köşger, festivalin her yıl bir önceki yıldan çok daha fazla ses getirmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Adana mutfağının tanıtımının yanı sıra bu leziz mutfağı gelecek nesillere taşımayı ve Adana’nın gastronomi turizminin vazgeçilmez duraklarından biri olmasını amaçladıklarının altını çizen Vali Köşger, ‘’Geçen yıl 923 bin ziyaretçiyi ağırladığımız Uluslararası Adana Lezzet Festivalimizde 1.5 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı bekliyor ve bunun heyecanını yaşıyoruz. Festivalimizin 4 gün gibi kısa bir süre içerisinde ilimiz ekonomisine yaklaşık 3 milyar TL’lik katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Festivalimizin önemli bir başka amacı da Adana mutfağını sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır. Bu noktada; Adana’nın yerel ürünleri, doğal tarım yöntemleri ve geleneksel tariflerini, çevre dostu bir anlayışla geleceğe aktarmayı aynı zamanda doğaya saygıyı ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Sosyal Gastronomi Hareketi Adana’da

Dünyada yaşanan iklim değişikliğine, su ve enerji kaynaklarındaki daralmaya, tarım, toprak ve sağlıklı gıda erişimine dikkat çekmek amacıyla Social Gastronomy Movement (Sosyal Gastronomi Hareketi) ve Ebru Baybara Demir iş birliği ile dünyanın farklı ülkelerinden Adana’ya gelecek uzmanların katılacağı bir zirve düzenleyeceklerini aktaran Vali Köşger, “Uluslararası Tarım Zirvesi’nde, Çukurova-Toprağın Lezzeti ana temasıyla düzenlenecek panellerde çiftçilerimize, gastronomi profesyonellerine ve girişimcilerine yol gösterecek paylaşımlarda bulunulacağını memnuniyetle ifade etmek isterim” dedi.

“Şeflerimiz ihtiyaç sahiplerine yemek pişirip dağıtacak”

Sosyal Gastronomi Hareketi ile yapılacak iş birliği ile festivalin aynı zamanda ‘Universal Plate’ etkinliğinin de bir parçası olacağı bilgisini veren Vali Köşger, şöyle devam etti:

“Ayrıca Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) açlığın son bulması ve herkesin kaliteli gıdaya erişerek sağlıklı beslenmenin sağlanmasına dikkat çekmek amacıyla belirlediği 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında gerçekleştirilecek Universal Plate etkinliğinde, şeflerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yemekler pişirip bunların dağıtımını gerçekleştirecekler.”