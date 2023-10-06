9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi başlıyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şubesi’nin dokuz yıldır geleneksel olarak düzenlediği Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nin teması bu yıl “Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Kalite Yolculuğu” olacak.

KalDer Kayseri Şubesi Genel Sekreteri Latife Sönmez Şahin, “Türkiye Kalite Derneği, mükemmellik kültürünü ülkemizin her köşesine ulaştırma gayreti çerçevesinde 2014 yılı başında Kayseri Temsilciliği’ni, 2022 yılı başında ise Kayseri Şubesi’ni faaliyete geçirdi. KalDer Kayseri Şubesi, Kayseri’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının da desteği ile kısa sürede artan bir ilgi görmeye başladı. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’ni de ilk kez 2015 yılında organize ettik. Sonrasında da her yıl düzenli olarak hayata geçirdik. Sempozyum adını, Orta Anadolu bozkırlarında adeta bir sancak direği gibi yükselen Erciyes Dağı’nın zirvesinden almış olup tarih boyu bir ticaret ve sanayi merkezi olmuş Kayseri için önemli bir yönetim organizasyonu olarak planlandı. Etkinlik logosu, dağın zirvesindeki mükemmellik yıldızına ulaşmaya çalışan mükemmellik yolcusu kişi ve kurumlarımızı temsil ediyor. Sempozyumun, mükemmellik kültürünü yayma gayreti içinde olduğumuz şubemizde katılımcılara katma değer sağlayacağına ve yeni vizyonlar kazandıracağına inanıyoruz. Bu yıl da Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışan bir etkinliği hayata geçireceğiz” dedi.

Çarşamba tüm gün devam edecek olan 9. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’nde "Türkiye'den Dünyaya Başarı Yolculuğu", “Bir Cumhuriyet Kenti Kayseri”, “Yeni Nesil Yetkinlikler” ve “Bir Kişi Bir Orduya Eşdeğer” başlıklarında özel oturumlar yer alacak.