94. İzmir Enternasyonal Fuarı 776 bin 843 ziyaretçiyi ağırladı

94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 29 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleştirildi. 94. İEF, 12 gün boyunca 776 bin 843 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, ticaretin yanı sıra konserler, sergiler, çocuk ve gençlik aktiviteleri, sokak performansları ile ziyaretçilerine dolu dolu 12 gün yaşattı. Açılışı, Balkanlılar Halk Dansları Festivali ekiplerinin de katılımıyla görkemli bir kortejle yapılan İEF’nin bu yılki onur konuğu ülkesi Bosna Hersek oldu. Bosna Hersek’ten Tuzla, Stari Grad ve Centar belediyeleri başta olmak üzere birçok kurum, ticaret odası ve kültürel temsilcilik fuara katıldı. Bosna Hersek’in yanı sıra Fransa, Hindistan, Ukrayna, Kamboçya ve Fildişi Sahili de fuarda yerini alarak uluslararası atmosferi güçlendirdi. B40 Kültürel ve Ekonomik İş Birliği Zirvesi için kente gelen üst düzey heyetler de fuarı ziyaret ederek İzmir’in diplomatik ve kültürel ağına katkı sağladı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çim Konserleri on binlerce müzikseveri Kültürpark’ta buluşturdu. Candan Erçetin, Edis, Yıldız Tilbe, Ceza, Mustafa Sandal, Selda Bağcan, Derya Uluğ, Gripin ve Sertab Erener sahne alarak İEF akşamlarını renklendirdi. Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen terör saldırısında iki polisin şehit olması nedeniyle 8–9 Eylül tarihlerinde planlanan Duman ve Mor ve Ötesi konserleri ile eğlence etkinlikleri iptal edildi.

Fuar bu yıl da dikkat çekici sergileriyle öne çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Folkart iş birliğiyle hazırlanan “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı-Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sergisi”, bugüne dek görülmemiş 250 fotoğraf ve 226 kişisel eşya ile ziyaretçilere tarihi bir yolculuk yaşattı. Zübeyde Hanım’ın mektuplarından Atatürk’ün sağlık cihazlarına kadar birçok özel parça büyük ilgi gördü. Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve ilk kez sergilenen “Makine Rüyaları: Ege” sergileri, veri bilimi ve yapay zekayı sanatla buluşturan özgün çalışmalarıyla izleyiciyle buluştu.