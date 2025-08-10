AB incirde kontrolleri artırdı ama ürünün kalitesi ihracatçıyı umutlandırdı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Avrupa Birliği, Türkiye’den ithal edilen kuru incirlerde kontrol sıklığını artırırken, ihracatçılar bu duruma hazırlıklı olduklarını ve yeni sezonda olumsuzluk beklemediklerini belirtiyorlar. 12 Ağustos 2025’te yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle, kuru incir ihracatında kontrol sıklığı yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarılırken, aflatoksine ek olarak akratoksin A analizi de zorunlu hale geldi. Ancak sektör temsilcileri, geçen yıldan bu yana bu sürece karşı hazırlık yaptıklarını, bu yıl hava sıcaklıklarının uygun gitmesiyle toksin riskinin azaldığını ve yeni pazarlara açılmaları sayesinde ihracatta büyük bir sorun yaşanmayacağını ifade ettiler.

Geçtiğimiz sene hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi sebebiyle incirdeki toksinlerin arttığını belirten Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, “Bu sene sıcaklıklar geçtiğimiz seneye oranla daha iyi gidiyor. Bu sebeple toksin riskinin daha az olmasını bekliyoruz. Henüz incirlerde kuruma bitmedi, 1 ay sonra kuruma bitince tespit edilecek. Fakat biz ihracatçı firmalar olarak bu duruma hazırlıklıyız. Kapalı bir ürün satıyoruz ve olumsuzlukların bütün faturası ihracatçıya kesiliyor. Bu olayların sorumlusu ihracatçılar değil” dedi.

İhracatçı Birlikleri olarak yaptıkları projelerle yeni pazarlara açılmaya başladıklarını sözlerine ekleyen Işık, “Bu sadece Avrupa Birliği’ni kapsayan bir olay. Bizim son yıllarda AB ülkelerine yaptığımız ihracat yüzde 40’ın altına düşmeye başladı. Bu rakam önceden yüzde 70-80 bandında geziyordu. Şu an Amerika ve Asya kıtalarına yaptığımız projelerle farklı pazarlara da açılmaya başladık. O yüzden inşallah ihracatımızda bir sorun çıkmayacak” diye konuştu.

Yusuf Gabay: “Ek tedbirlerle sorunu minimize etmeye çalışıyoruz”

İklim şartları nedeniyle ürünlerin kalitesinde sorunlar yaşandığını, AB’nin bu sebeple kontrolleri arttırdığını dile getiren Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Gabay, “İhracatçılar bu süreci çok iyi biliyor ve buna göre hazırlıklar yapıyorlar. O yüzden bu kontrollerin artmasında herhangi bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Hava şartları şu an geçtiğimiz seneye göre daha iyi gidiyor. Biz de ret oranlarını minimize etmek için sürekli birliğimiz, borsamız ve ziraat odalarımız ile toplantılar yapıp neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. İyi tarım uygulamaları ve ek tedbirlerle bu sorunun azalacağını umuyoruz” dedi

Ersin Kacar: “Avrupa’ya ürün göndermek artık imkansız”

Avrupa Birliği’nin kontrol sıklığını arttırmasının ihracatçı için zorlu bir süreç olduğunu söyleyen ve ihracat yapmanın artık neredeyse imkansız hale geldiğini dile getiren Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, “İhracatçımız henüz buna hazır değil. Avrupa’ya artık ürün göndermek çok zor. Belki de birçok firma göndermeyecek. Bu düzenleme ihracatımızı çok çok zorlaştıracak. Bu bizim ihracat hacmimizi de olumsuz yönde etkileyecek” dedi.