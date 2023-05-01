AB Müsteşarı KSO’yu ve Bizimköy’ü ziyaret etti

KOCAELİ - AB-Türkiye Delegasyonu ve TOBB işbirliğinde Türkiye-AB ilişkileri hakkında yerelde halka doğru ve düzenli bilgi akışını sağlamak amacıyla kurulan AB Bilgi Merkezleri’nin aktif çalıştığı illeri ziyaret eden AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Müsteşar Ramunas Janusauskas’ın ilk durağı Kocaeli oldu. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) bünyesinde 2011 yılından itibaren aktif olarak faaliyet gösteren Kocaeli AB Bilgi Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bilgi almak için Kocaeli Sanayi Odası’nı ziyaret eden Müsteşar Ramunas Janusauskas, KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile bir araya geldi, fikir alışverişinde bulundu.

Zeytinoğlu, Janusauskas’a Bizimköy’ü anlattı

Zeytinoğlu, Müsteşar Janusauskas’a Kocaeli hakkında bilgi verdi. Ziyarette AB-Türkiye ilişkilerine ilişkin de karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası’nın AB destekli sosyal sorumluluk projesi Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi hakkında Müsteşar Janusauskas’a bilgi verdi. Daha sonra Müsteşar Janusauskas, KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi ile birlikte Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ne giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Janusauskas: “Projeyi çok faydalı buldum”

Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar, Müsteşar Janusauskas’a üretim alanları hakkında bilgi verdi, engelli bireylerin üretime katılarak ekonomiye de katkı sağladığı merkezde üretilen tekstil ürünlerinin tamamının yurt dışına ihraç edildiğinden söz etti. Müsteşar Janusauskas, engelli ve engelsiz bireylerin bir arada uyumla çalıştığı Bizimköy projesini çok faydalı bulduğunu söyledi.