AB üyesi ülkelerden 20 büyükelçi, İsmet Güral ve ailesinin ev sahipliğinde Kütahya'yı ziyaret etti

Ziyaretin organizasyonu, AB Dönem Başkanı Büyükelçi Viktor Matis’in liderliğinde, AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski’nin onayı ve katkısıyla gerçekleştirildi.

Konuk büyükelçiler, Kütahya Valisi Musa Işın’ı makamında ziyaret etti. AB büyükelçilerini Kütahya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Vali Musa Işın, samimi duygularla gerçekleşen ziyaretin ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin gelişmesine büyük katkı sunacağını ifade etti.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’yi de makamında ziyaret eden büyükelçiler heyeti, Macaristan Fahri Konsolosu Kurulu Başkanı İsmet Güral’ın onurlarına verdiği öğle yemeğine katıldı. Güral Porselen’in dışarıya da hizmet veren restoranında Kütahya’nın geleneksel lezzetlerini tadan büyükelçi ve eşleri, yemeğin ardından, Güral Porselen fabrikalarındaki üretim tesislerini gezerek firmanın başarılı çalışmalarını yerinde inceledi.

Tarih ve turizm kenti Kütahya’nın müzelerine ve önemli tarihi kalıntılarına ziyaretler de gerçekleşti. Kütahya’da gezilen merkezlerden biri de Lajos Kossuth Müzesi oldu. İl merkezinde, Börekçiler Mahallesi Macar Sokak’ta bulunan Müze, halk arasında Macar Evi olarak da biliniyor. 1850-1851 yılları arasında Kütahya’da ailesi ve 56 kişilik mülteci grubuyla misafir edilen Macar özgürlük savaşının önderlerinden Lajos Kossuth’un Macaristan Anayasa Tasarısı’nı da Kütahya’da hazırladığı biliniyor. Bahçe içinde yer alan iki katlı ve yedi odası olan ahşap ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca restore edilerek, Lajos Kossuth anısına müze olarak düzenlenerek 19 Eylül 1982 tarihinde ziyarete açılmıştı.

Ziyaretçi büyükelçilerin gezi duraklarından biri de Aizonai antik şehri oldu. Romalılar döneminden kalan, dünyanın ilk borsası kabul edilen şehir, ürün fiyatlarının belirlendiği yer olarak döneminde bölgesine hizmetlerde bulunmuştu.

Güral Porselen’in kalitesi AB büyükelçilerini etkiledi

Güral Porselen’in üretim tesislerinde, porselenin hikayesini dinleyen AB heyeti, teknik ve idari personelden firmanın kaliteli üretim süreci hakkında detaylı bilgiler edindi.

Ziyaretin ardından AB Büyükelçileri, Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral, yönetim kurulu üyeleri Nesrin Güral, Harika Güral, Ali Güral ve Sami Güral’a başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Kütahya’da Macar cumhurbaşkanını da ağırlamıştı

Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral, Kütahya’nın çok önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptığını dile getirdi. “Diplomasi dünyasında ayrıcalıklı yere sahip olan çok değerli konuklarımızın, ülkemiz ve Kütahya'mızın iş ve sosyal yaşamına dönük önemli bilgiler edinmelerinden büyük mutluluk duyuyorum diyen İsmet Güral, “2011’de Macar cumhurbaşkanı Sayın Pal Schmitt de eşiyle birlikte Kütahya’ya gelmişti. Bu ziyaret, Sayın Kosshuth’tan sonra Kütahya’ya gelen ikinci cumhurbaşkanı oldu. İlki sığınmacı, ikincisi aktif cumhurbaşkanı olarak şehrimizde bulundu.” ifadelerini kullandı.

Güral, “Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB Dönem Başkanı sevgili dostum Büyükelçi Viktor Matis başta olmak üzere, Kütahya’mızı şereflendiren tüm Büyükelçi ve misyon şeflerine teşekkür ediyorum.” dedi.

2011 yılında Macaristan Cumhurbaşkanı Pal Schmitt’i Kütahya’ya davet ederek şehre bir ilki yaşatan Güral, şimdi de Avrupa Birliği Büyükelçilerini Kütahya’da bir araya getirerek, uluslararası büyük bir organizasyona imza atmış oldu.