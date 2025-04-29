“ABD pazarındaki rehberiniz Şikago Ticaret Merkezi”

ADANA/EKONOMİ

Amerika Birleşik Devletleri’nde Türk yatırımcılara destek olmak için Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan Şikago Ticaret Merkezi Adana’da tanıtıldı.

Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğindeki toplantıda konuşan TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz, TOBB’un ihracatı güçlendirme hedefiyle kurduğu bu merkezin bugüne dek 350'den fazla firmaya hizmet verdiğini söyledi. Amerika’daki güvenilir danışmanlık eksikliğine dikkat çeken Palaz, Şikago Ticaret Merkezi'nin firmalara yalnızca yerel destek sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bir ihracat kuluçka merkezi gibi çalıştığını vurguladı. Palaz, "Amerika fırsatlar ülkesi, ancak doğru rehberlik ve strateji olmadan bu fırsatlar tehditlere dönüşebilir. TOBB Şikago Ticaret Merkezi ile Türk firmalarına sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi bir ihracat zemini sunuyoruz. Bu merkez, Türk firmalarının Amerika’daki iş yapış biçimlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak ve ürünlerini daha geniş bir kitleye tanıtabilmelerini sağlayacaktır. Ayrıca, burada kurulan ticari ilişkiler ve sağlanan altyapı desteği ile firmalarımız, ABD pazarındaki varlıklarını güçlendirecek ve uzun vadede başarılı bir büyüme ivmesi yakalayacaktır" dedi.

Merkezin Türk firmaların ABD pazarına girişini kolaylaştıracak bir platform sunduğunu anlatan Palaz, "Amerika pazarında başarılı olabilmek için sadece kaliteli ürünler yeterli değildir. Pazarı doğru anlamak, rekabet koşullarını değerlendirmek ve yerel iş ortaklarıyla güçlü ilişkiler kurmak çok önemlidir. Şikago Ticaret Merkezi, bu ihtiyaçları karşılayacak altyapı ve iş desteğini firmalarımıza sunmaktadır. Ayrıca, firmalarımız burada yerel iş yapış biçimlerine uygun stratejiler geliştirerek, ürünlerini daha verimli bir şekilde pazarlayabileceklerdir” diye konuştu.

Kıvanç: ABD pazarı zorlu bir arena

Toplantıda konuşan ADASO Başkanı Zeki Kıvanç da küresel ticarette yeni dengelere dikkat çekti. Kıvanç, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları ve tedarik zincirlerindeki değişimlerin, Türkiye gibi üretim gücü yüksek ülkeler için benzersiz fırsatlar yarattığını vurguladı. Kıvanç, şöyle devam etti: "Amerikan pazarı, büyüklüğü kadar rekabetiyle de zorlu bir arena. Burada kalıcı olabilmek için doğru bilgiye, güvenilir iş ortaklarına ve sağlam bir altyapıya ihtiyaç var. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla hayata geçirilen TOBB Şikago Ticaret Merkezi sadece bir fiziksel yapı değil, bir vizyonun somutlaşmış halidir. Şikago O'Hare Havalimanı'na yakın 10 bin metrekarelik bir alanda kurulan merkez, ofis ve showroom imkanlarının yanı sıra, pazarlama desteğinden lojistiğe kadar firmalarımıza uçtan uca hizmet sunuyor. ABD pazarında yalnız yürümeyecek, güçlü bir destekle ilerleyeceksiniz.”