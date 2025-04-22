"ABD vergileri yeni pazarları zorunlu kılıyor"

BURSA (EKONOMİ) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi benzeri görülmemiş gümrük vergisi uygulamasına ilişkin olarak bir değerlendirme yaptı. BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, “Dünya ticaret düzeni değişiyor. Biz de buna uyum sağlayacak, bunu fırsata çevirecek hamleler yapmak durumundayız. Özel olarak mal gruplarında alüminyum ve çelikte zaten vergi uygulanıyordu. Şimdi diğer ülkelere de geldi. Bu bizim üreticimiz için olumlu. Ama otomotive uygulanan ve de özellikle 3 Mayıs’ta yan sanayii de kapsayacak olan vergiler, bizim üreticimiz açısından biraz sıkıntı yaratabilir” dedi. Tekstilde ise Türkiye’nin Vietnam ve Bangladeş gibi ülkelere göre avantajlı konumda olabileceğini belirten Küçükkayalar, “Ancak, orada üretim yapan hazır giyim devleri üretim için Türkiye’ye gelmek isteseler burada aradıklarını bulamayacaklar, çünkü zaten birçok hazır giyim firması üretimini Mısır’a taşıdı. Bu nedenle ihracatı desteklemek önemli. Bu desteklerin artırılması ve özellikle bu süreçte öne çıkabilecek bazı sektörler için teşvik edici bazı uygulamaların düşünülmesi gerekir” diye konuştu.

Trump vergilerinin en büyük ihracat pazarımız AB’de bu vergilerden en çok etkilenecek olan ülkenin Almanya olacağını kaydeden Küçükkayalar, AB tarafında artan altyapı ve savunma harcamalarının Türkiye’nin ihracatını olumlu etkileyebileceğini söyledi. Pazar çeşitlemenin giderek daha da önemli hale geldiğini belirten Buğra Küçükkayalar, “ABD ile ticaretimiz son dönemde ivmelense de farklı pazarlara açılmak riski dağıtmak açısından tercih edilmeli. Bu pazarlar arasında Arap coğrafyası yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Ayrıca Asya ekonomileri hem büyük hem de artan nüfusları ile önemli bir pazar olma potansiyelini taşıyorlar. İhracatı çeşitlendirmek için bu pazarlar incelenebilir. İç pazar Türkiye’de her zaman önemli olmuştur. Tabii dışarının bu kadar karışık olduğu bir durumda daha da önemli olacaktır. Türkiye bu açıdan diğer ülkelere göre daha avantajlı, talep daha güçlü. Pazarı çeşitlendirmek gibi tedarik konusunda da risk faktörlerini dikkate almalı ve çeşitlendirmeliyiz” değerlendirmesini yaptı.