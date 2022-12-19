Abdioğulları, Anadolu 500’de 70’inci sıraya yükseldi

ADANA - Yaklaşık 60 yıllık sektör tecrübesine sahip Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş., merkezleri İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde bulunan şirketlere yönelik araştırmada, geçen yıl 85’inci sırada yer alırken, bu yıl 15 basamak yükseldi. AOSB’de toplam 400 bin metrekare alana kurulu 9 tesiste; polipropilenve polietilen hammaddeleri ile endüstriyel, tarımsal, teknik tarım ve teknik tekstil ürünleri üreten Abdioğulları; İstanbul Sanayi Odası (İSO) ilk 500 sanayi kuruluşu arasında 264’üncü, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ilk 1000 ihracatçı listesinde 261’inci, Fortune 500 Türkiye 2020’de ise 351’inci sırada bulunuyor.

Sütcü: Yenilikleri ve müşteri beklentilerini önemsiyoruz

Abdioğulları Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, yaklaşık 1800 işçi istihdam ettiklerini belirterek, “Bu başarı ayrıca, araştırmalar yapıp, uygun yeni ürün ya da hizmetin teminini hedef alarak, farklılıklara kucak açmakla doğrudan ilgilidir” dedi. Salih Sütcü, ulusal ve uluslararası piyasalarda artan rekabet ortamına ayak uydurabilmek için yaratılan farklılıklar ile tüketicinin dikkatini çekecek ürün ve hizmetlere yönelmenin önemine dikkat çekti. Sütcü, sektörlerindeki en gözde fuarlara katılarak, yenilikleri ve müşteri beklentilerini yakından takip edip, bugünkü konumdan daha ileri noktada olmayı hedeflediklerini kaydetti.

GES’te 25 MW üzerinde kurulu güce ulaştık

Hem çevreyi koruma hem de enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurduklarını, sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda yenilenebilir kaynaklar için çalışmalar yaptıklarını belirten Sütcü, “Global pazarlarda rekabet eden bir firma olarak son 6 yılda ulaştığımız 25 MW üzeri enerji gücü ile kendi güneş enerji santrallerimizi kurduk. Hedefimiz, GES gücünü her geçen yıl daha fazla artırmaktır” dedi.

Tarım sektörüne abcoFARM markası ile girdi



Abdioğulları, 2020 yılında abcoFARM markası ile Çukurova’da 1000 dönüm alandaki narenciye bahçesi yatırımının ardından 870 dönüm zeytin bahçesi ve Ereğli’de 1.050 dönüm elma bahçesi projesiyle de toplam 2 bin 920 dönüm alanda tarım sektöründe de faaliyet gösteriyor.