“ABD’li şefler ve satın almacılar Türk lezzetlerine hayran kaldı”

İZMİR / EKONOMİ



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın prestij mekânı Trump Country Club’ta, Türk gıda ürünleri ABD’nin seçkin şefleri ve satın almacı isimleriyle buluştu. Gıda ithalatında dünya lideri olan Amerika Birleşik Devletleri’ne Türk gıda ürünlerinin ihracatını artırmak amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri’nin Ticaret Bakanlığı desteğiyle 6 yıl önce hayata geçirdiği Turkish Tastes isimli TURQUALITY Projesi, görkemli bir tadım etkinliği düzenledi.





Uçak: “Turkish Tastes ABD’ye gıda ihracatımızı ikiye katladı”

Gala yemeğinde konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılında Turkish Tastes Projesi’nin başladığında projede yer alan 6 gıda sektörünün ABD’ye ihracatının 786 milyon dolar olduğunu, 2024 yılı sonu itibariyle ABD’ye gıda ihracatımızın 335 milyon doları yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri olmak üzere 1,6 milyar dolara ulaştığını dile getirdi. Türkiye’nin ABD’ye gıda ürünleri ihracatında 5 milyar dolar hedefleri olduğunun altını çizdi.





Işık: “Turkish Tastes 5. yılda ticarileşti”

Ürün pazarlamasında URGE Projeleri, Fuarlara Milli Katılım Organizasyonu ve Turquality Projelerini bir bütün olarak kurguladıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, “Türkiye'nin önceki yıl ABD'ye kuru meyve ihracatı yüzde 38 artarak 217 milyon dolarlık bir hacme ulaştı. 2025 yılı sonu hedefimiz Türkiye’nin ABD’ye gıda ihracatını 2 milyar doların üzerine taşımak” dedi.





Girit: “Köklü kuruluşlarla iş birlikleri yaptık”

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birilği Başkanı Bedri Girit, Turkish Tastes Projesi’ne başladıkları 2019 yılında hedeflerinin sadece ABD’ye ihracatlarını artırmakla sınırlı olmadığını, bunun yanında Turkish Tastes markası ile katma değerli ihracatı da artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Türkiye'nin ABD'ye olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatını artırmaya yönelik gerçekleştirdiğimiz Turkish Tastes Projesi ve fuar organizasyonları sayesinde Türkiye'nin ABD'ye olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatı 2024 yılında yüzde 13 artarak 139 milyon dolarlık bir hacme ulaştı. 2028 yılı sonunda sektörümüzün ABD’ye ihracatını Turkish Tastes sayesinde 250 milyon dolara çıkacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.





Öztürk: “ABD’ye gıda ihracatının yüzde 41’ini yapıyoruz”

Türkiye’de gıda sektörünün ihracat lideri olan hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörünün, ABD’ye gıda ihracatında da lokomotif görevini üstlendiği bilgisini veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2024 yılında ABD’ye yapılan gıda ürünleri ihracatından yüzde 41 pay aldıklarını paylaştı.





Uygun: “AB’den sonra en büyük zeytinyağı tüketicisi ABD”

Türkiye’nin zeytincilik sektörüne son 25 yılda yaptığı yatırımlarla sofralık zeytin üretiminde dünya birincisi, zeytinyağı üretiminde dünya ikincisi konumuna yükseldiğini paylaşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, ABD’nin yıllık 400 bin tona ulaşan zeytinyağı tüketimiyle Avrupa Birliği’nden sonra ikinci büyük tüketici olduğunu, Türk zeytinyağı sektörü açısından ABD’nin en önemli hedef Pazar olduğunu söyledi.





Pitz: “Türkiye gıda sektöründe küresel ölçekte bir oyuncu”

Amerikan Şefler Akademisi Başkan Yardımcısı ve “Turkish Tastes” fahri elçisi Reimund Pitz, Türkiye’nin gıda üretimindeki doğal yöntemlerini ve potansiyelini vurgulayarak, “Dünyanın dört bir yanında sağlıklı, temiz ve güvenilir gıdalara olan talep artıyor. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin tarım ve gıda sektöründe küresel ölçekte önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Türkiye, bu alanda bir oyun değiştirici olacak” dedi.