Abdullah Burkay İnşaat, yurt dışında yeni yatırımlara yöneldi

EKONOMİ (BURSA) - Sanayi inşaatlarında uzmanlaşan Abdullah Burkay İnşaat, arazinin uygunluğundan ruhsat süreçlerine kadar uzanan geniş hizmet kapsamıyla sektörde öne çıkıyor. Şirket, üstlendiği projelerde tüm aşamalarda paydaşlarına teknik ve idari destek sağlayarak farklılaşmayı hedefliyor. Hizmet yelpazesini geliştirme stratejisi kapsamında prefabrik yapı alanına da yönelen şirket, iştiraki BS Prefabrik A.Ş. ile bu segmentte de faaliyet göstermeye başladı.

Genel Müdür Tolga Üstünsu, teslim ettikleri tesislerde Türkiye’de ilk kez uygulanan “Bina Kimlik Sertifikası” ve “Tesis Bakım Yönetimi Sözleşmesi” ile şeffaflık ve sürdürülebilirlik hedeflendiğini ifade etti. Üstünsu, bu uygulamanın paydaşlara yalnızca üretim süreci hakkında bilgi vermeyi değil, yapıların uzun ömürlü ve güvenli şekilde işletilmesini sağlamayı amaçladığını söyledi. Küresel ekonomik gelişmeleri yakından izlediklerini söyleyen Üstünsu, şirketin Karadağ’da (Montenegro) turizm ve nitelikli konut alanlarında faaliyet göstermek üzere şirket kurarak merkez ofisini açtığını aktardı. Tolga Üstünsu, Bulgaristan’ın Filibe (Plovdiv) kentinde de sanayi tesisleri, ticaret merkezleri, tarım ve turizm alanlarında çalışmak üzere yeni bir yapılanmaya gidildiğini, ilk adımın sanayi tesisi inşasıyla atıldığını açıkladı.

“İnşaat maliyetleri resmi enflasyonun üzerinde arttı”

Şirketin sosyal sorumluluk çalışmalarına da önem verdiğini vurgulayan Üstünsu, eğitim bursları, amatör spor kulüplerine katkılar ve Bursaspor Yörsan Basketbol Takımı’na sağlanan sponsorluk desteğine dikkat çekti. Bölgedeki orman yangınlarının küresel ısınmanın etkilerini gösterdiğini belirten Üstünsu, Bursa’nın Keles ilçesinde belediyenin tahsis ettiği alanda “Ihlamur Ormanı Korusu” oluşturmak üzere fidan dikimi yaptıklarını ve her köy muhtarına, müşteri ve paydaşları adına fidan armağan ettiklerini ifade etti. İnşaat sektörünü de değerlendiren Genel Müdür Tolga Üstünsu, inşaat maliyetlerinin resmi enflasyonun üzerinde arttığını vurgulayarak bu durumun sektörde kırılganlığı artırdığını söyledi. Üstünsu, “Ülke ekonomisinin ana damarlarından biri olan inşaat sektörünün korunmaya değil, sürdürülebilir bir istikrara ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulundu.