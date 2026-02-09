  1. Ekonomim
Abdullah Sönmez’in acı günü

Gazetemizin Eskişehir muhabiri Abdullah Sönmez’in kardeşi Emel Avcı, yaşamını yitirdi.

Gazetemizin Eskişehir muhabiri Abdullah Sönmez’in kardeşi Emel Avcı, yaşamını yitirdi. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Avcı, dün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Avcı’nın cenazesi Alpu ilçesinin Osmaniye Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze törenine Abdullah Sönmez’in meslektaşları, sanayi ve iş çevreleri ve sevenleri katıldı. Sönmez ailesine başsağlığı, merhumeye Allah’tan rahmet diliyoruz.