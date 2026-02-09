Abdullah Sönmez’in acı günü
Gazetemizin Eskişehir muhabiri Abdullah Sönmez’in kardeşi Emel Avcı, yaşamını yitirdi.
Eskişehir/Ekonomi
Gazetemizin Eskişehir muhabiri Abdullah Sönmez’in kardeşi Emel Avcı, yaşamını yitirdi. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Avcı, dün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Avcı’nın cenazesi Alpu ilçesinin Osmaniye Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze törenine Abdullah Sönmez’in meslektaşları, sanayi ve iş çevreleri ve sevenleri katıldı. Sönmez ailesine başsağlığı, merhumeye Allah’tan rahmet diliyoruz.