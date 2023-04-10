Abdurrahman Vardar İlkokulu Waffel Mayer’i gezdi

BURSA/EKONOMİ

Bursa’daki örnek projeleri ile dikkat çeken Abdurrahman Vardar İlkokulu öğrencileri için güzel bir erkinliğe imza attı. Öğretmenleri eşliğinde Waffel Mayer firmasını ziyaret eden 4/G sınıfı öğrencileri üreticiden tüketiciye ham maddeden itibaren ürünün üretim aşamalarını inceleyerek tüketiciye nasıl ulaştığı hakkında bilgi edindi.

Öğrenciler bu etkinlik ile aynı zamanda ilk defa bir fabrikayı gezerek üretimin nasıl yapıldığını gözlemledi. Etkinlik okulda işlenen üreticiden tüketiciye teması kapsamında gerçekleştirildi.