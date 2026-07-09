AB'nin yeni kuralları ambalaj sektörünün yol haritasını belirliyor

EKONOMİ (BURSA) – Kağıt ve karton sektörünün önemli tedarikçilerinden SEKAMSAN ile KASAD (Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği) iş birliğinde düzenlenen geleneksel sektör semineri, ambalaj sanayisinin Avrupa Birliği kaynaklı yeni düzenlemelere uyum sürecini gündeme taşıdı. İstanbul Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen seminerde, Avrupa Birliği'nin yürürlüğe alacağı Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) ile Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü (EUDR) başta olmak üzere ihracatı doğrudan etkileyecek düzenlemeler kapsamlı şekilde ele alındı. 2017 yılından bu yana düzenlenen seminerde bu yıl ayrıca ihracat destekleri, FSC sertifikasyonu, uygunluk değerlendirme süreçleri ve uygulama örnekleri de sektör temsilcileriyle paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı uzmanları, FSC Türkiye temsilcileri ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının katıldığı oturumlarda işletmelerin yeni mevzuata uyum için izlemesi gereken yol haritaları aktarıldı.

Seminerin açılışında konuşan SEKAMSAN Yönetim Kurulu Üyesi Melih Cem Erdoğan, sürdürülebilirlik ve izlenebilirliğin artık yalnızca çevresel sorumluluk değil, uluslararası ticarette rekabetin temel unsurlarından biri haline geldiğini söyledi. Karton ambalaj sektörünün yenilenebilir kaynak kullanımı ve geri dönüşüm kabiliyeti sayesinde döngüsel ekonominin önemli aktörlerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, Avrupa Birliği düzenlemelerinin sektör tarafından bir yükümlülükten ziyade rekabet avantajına dönüştürülebilecek bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, firmaların mevzuat değişikliklerine bugünden hazırlanmasının ihracat pazarlarındaki konumlarını korumaları açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti. Program kapsamında yapılan sunumlarda, PPWR ve EUDR'nin uygulama esaslarının yanı sıra sertifikasyon süreçleri ve ihracatçılara sunulan destek mekanizmaları ayrıntılı olarak anlatıldı. Uzmanlar, özellikle Avrupa pazarına ihracat yapan firmaların izlenebilirlik, sürdürülebilir tedarik zinciri ve uygunluk belgeleri konusunda gerekli hazırlıkları zaman kaybetmeden tamamlaması gerektiğini vurguladı.

İhracat odaklı dönüşüm vurgusu

Seminerin ikinci bölümünde konuşan SEKAMSAN Yönetim Kurulu Üyesi Melike Erdoğan Gürsoy ise şirketin 42 yıllık gelişimini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını katılımcılarla paylaştı. Gürsoy, 1984 yılından bu yana kağıdı yalnızca ticari bir ürün olarak değil, bilginin, kültürün ve sürdürülebilirliğin taşıyıcısı olarak gördüklerini belirtti. İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya'daki lojistik altyapılarıyla faaliyet gösterdiklerini ifade eden Gürsoy, 30 bin metrekareyi aşan depo kapasitesi ve geniş ürün portföyüyle matbaa, ambalaj ve yayın sektörlerine hizmet sunduklarını söyledi. FSC sertifikalı ve gıdaya uygun ürün taleplerini karşıladıklarını belirten Gürsoy, PPWR ve EUDR başta olmak üzere uluslararası düzenlemeleri yakından takip ederek müşterilerinin uyum süreçlerine destek verdiklerini dile getirdi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen seminer, sektör temsilcilerine Avrupa Birliği düzenlemeleri konusunda doğrudan uzmanlardan bilgi alma ve uygulamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunma imkânı sağladı. Toplantıda ayrıca, sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla kurumlar arası iş birliği ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çekildi.