Acarkon Store’dan Classen ile iş birliği hamlesi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Akustik paneller, parke, duvar profilleri ve dekorasyon çözümleri ile müşterilerine hizmet veren Acarkon Store, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Acar’ın liderliğinde büyüme hedeflerine hızla ilerliyor. Yenilikçi yaklaşımı, güçlü iş birlikleri ve başarılı yönetimiyle sektörde yeni bir döneme giren firma, Classen’in Türkiye distribütörlüğünü üstlenmesinin ardından sektörün deneyimli isimlerinden Levent Korkmaz’ı Türkiye Satış Direktörü olarak bünyesine katarak yapılanmasını güçlendirdi.

Acarkon Store Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Acar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Orman ürünleri ve dekorasyon sektöründe yarım asrı aşan tecrübe ve deneyimlerimizi, Classen gibi bir dünya devi ile iş birliği yaparak taçlandırmanın yanında, Levent Korkmaz gibi değerli bir ismi aramıza katarak, sektörümüzdeki yapılanma ve liderlik hedeflerimizi daha güçlü bir şekilde gerçekleştireceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mağaza sayısı 20’ye çıkacak

Yarım asırlık tecrübesi ile Türkiye orman ürünleri ve dekorasyon öne çıkan Acarkon Store, 2024 yılı itibarıyla genel müdürlük ofisini Ankara’da kurarak yönetim altyapısını daha da güçlendirdi. Bu yapılanmayla hem operasyonel süreçlerini hızlandırmayı hem de genişleyen bayi ağına daha etkin hizmet sunmayı amaçlayan firma, yeni hedeflerini kararlılıkla hayata geçiriyor.

Firmanın Classen gibi global bir markanın Türkiye’deki distribütörlüğünü üstlenmesi, Classen’in uluslararası standartlarda ki Alman teknolojisi ile üretilen ürünlerini ülkemiz tüketicisine sunmanın önünü açıyor. Bu stratejik hamle, Acarkon Store’un sektördeki liderlik vizyonunu güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Firma, dünya parke devi Classen ile gerçekleştirilen iş birliğiyle uluslararası pazara da açılarak, Türkiye genelindeki 10 mağazasını 2025 yılı sonuna kadar 20’ye çıkarıp varlığını ikiye katlamayı hedefliyor.

27 yıllık tecrübe ile etkin yönetim

Levent Korkmaz gibi deneyimli bir ismin sisteme dahil olması ise bu vizyonun hayata geçirilmesinde büyük bir katkı sağlayarak, Acarkon Store’un pazardaki etkinliği artırırken, Classen markasının Türkiye’deki bilinirliği ve pazar payını da önemli ölçüde artırması öngörülüyor.

Orman ürünleri sektöründe 27 yıllık tecrübe ve deneyime sahip olan Levent Korkmaz, sektörün öncü firmalarında, farklı birimlerde yaptığı yöneticiliklerle dikkat çekici başarılara imza attı. Satış yönetimi, pazarlama stratejileri ve müşteri ilişkileri konusundaki uzmanlığıyla tanınan Korkmaz, özellikle Türkiye pazarında geniş bayi ağlarının oluşturulması ve etkin yönetimiyle biliniyor. Acarkon Store’un büyüme hedeflerine paralel olarak, Korkmaz’ın liderliğinde firmanın Türkiye genelindeki rekabet gücünü artırması ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşması bekleniyor.