Acıbadem Otomotiv 25 yıllık tecrübesiyle büyümeye devam ediyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’da faaliyet gösteren Acıbadem Otomotiv, ikinci el araç sektöründe çeyrek asrı aşan tecrübesiyle hem bölgesel hem de ulusal ölçekte dikkat çekiyor. Konya Oto Galericiler Odası Başkanı ve Acıbadem Otomotiv firma sahibi Abdullah Acıbadem, EKONOMİ gazetesine yaptığı açıklamalarla firmanın gelişim sürecinden piyasa dinamiklerine kadar önemli değerlendirmelerde bulundu.

Acıbadem Otomotiv’in 2001 yılında kurulduğunu belirten Abdullah Acıbadem, özellikle 2005 yılından itibaren ikinci el ticari araç satışına ağırlık verdiklerini ifade ederek, “Türkiye’nin dört bir yanına araç satıyoruz. Eskiden İstanbul’dan araç tedariki yoğunken bugün Konya’ya gerek uçak, gerek hızlı tren vasıtasıyla Türkiye’nin her yerinden alıcılar araç almaya geliyor. Bu da şehrimizin sektörde ilk 5 içerisinde yer aldığını gösteriyor” dedi.

“En büyük servetimiz itibarımız”

Ticarette en büyük sermayenin güven ve itibar olduğunu vurgulayan Acıbadem, “Biz hiçbir zaman müşteriye bir defalık satış gözüyle bakmadık. 25 yıldır hedefimiz, müşterinin her araç yenileme sürecinde tekrar bizi tercih etmesi oldu. Sattığımız aracın arkasında durmak, detaylı ekspertiz süreçlerinden geçirmek bizim için vazgeçilmez. Bugün milyonluk araçları görmeden alan müşterilerimiz varsa bu tamamen bu güvenin sonucudur” diye konuştu.

Piyasadaki son duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Acıbadem, ikinci el araç sektöründe son bir yıldır dalgalı bir seyir yaşandığını belirterek, “Fiyatlar ve talep dengesi sürekli değişiyor. Savaşlar ve ekonomik gelişmeler yatırım tercihlerinde etkili oluyor. Araç bulmak zorlaştı çünkü özellikle internet üzerinden bireysel satışlar arttı. Sıfır otomobillere sürekli gelen zamlarla, ikinci el piyasasında hareket olmadığı için aradaki makas açılmış oldu. yaşanan tüm olaylara rağmen yılın ikinci yarısından itibaren piyasada bir hareketlenme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçlara yönelik ilginin de arttığını dile getiren Abdullah Acıbadem, “Özellikle Orta Doğu’da yaşanan gerilimli süreçten sonra artan akaryakıt fiyatları ve küresel gelişmeler insanları alternatiflere yönlendiriyor. Elektrikli araçlara talep daha da artabilir” dedi. Araç alacaklara da tavsiyelerde bulunan Acıbadem “İkinci el araç alacak vatandaşların mutlaka güvenilir ekspertizlerden destek almasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu işte en önemli unsur doğru bilgi ve güven” dedi.