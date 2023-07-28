Acil Uyarı ve Müdahale Sistemi BUSİAD’da anlatıldı

EKONOMİ (BURSA) - Bursagaz ve AFAD’la gerçekleştirdiği çalışmalarla şehrin farklı yerlerinde ivme ölçerler konuşlandıran ve bunun yakında AFAD bünyesinde işletileceğini ifade eden Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, ivme ölçer sayısının artırılması gerektiğini söyledi. BUSİAD Evi’nde gerçekleştirilen ve Bursa’nın önemli organize sanayi bölgesi ve şirketlerin yöneticilerin katıldığı toplantıda sistemi ve Bursa’nın depremsellik durumunu aktaran Prof. Dr. Şerif Barış, “Bursa’da 6.5 ile 7.8 arasında deprem üretebilecek 7 fay vardı şimdi 6.8 deprem üretebilecek doğu batı uzantılı bir fay daha bulundu. Bursa deprem riski yüksek bir kent. Acil Uyarı ve Müdahale Sistemi ile hasarın nerede yoğunlaşacağını öngörebileceğiz. Ayrıca belirlenecek kriterlerle gaz ve elektrik kesilmesi, hareketli sistemlerin durması, kapıların açılması gibi fonksiyonları da sağlayabileceğiz” dedi. Prof. Dr. Barış, depremi önceden bilen bir sistemin olmadığını, bu sistemle deprem sonrası etkilerin azaltılması ve öncesinde elde edinilecek verilerle, afet müdahale planlarının yapılmasının sağlanabileceğini de kaydetti.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, toplantının bir ön bilgilenme ve hazırlık toplantısı olduğunu, eylül ayıyla birlikte tüm organize sanayi bölge temsilcileri ile konuya ilgi duyan sanayicilerin ve ilgili kamu kurum temsilcilerinin katılacağı daha geniş katılımlı toplantıların yapılacağını ifade etti. Toplantıda ayrıca ivme ölçerleri tesislerinde kurma çalışmalarına başlayan firma temsilcileri de çalışmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.