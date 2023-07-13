ADANA/EKONOMİ

Adana Altın Koza Film Festivali 30. kez sinemaseverlerle buluşacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında festivalin 30’uncusunu gerçekleştirmekten büyük onur duyduklarını belirti.

Nuri Bilge Ceylan’ın son filminin Türkiye prömiyeri yapılacak

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan imzalı “Kuru Otlar Üstüne” filmi Türkiye prömiyerini, 30.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde yapacak. 76. Cannes Film Festivali’nde, Merve Dizdar’a filmdeki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandıran film, Türkiye’de ilk kez Altın Koza’ da sinemaseverlerle buluşacak. Prömiyere, filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın yanı sıra; başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici ile film ekibi katılacak.

Yarışma bölümleri ve dünya sinemasından seçkiler var

Festivalde bu yıl da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak. Ayrıca; dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler sanatseverlerle buluşacak.