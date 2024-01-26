'Adana artık güzellikleriyle ülke gündemine geliyor'

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Odası (ATO) meclis toplantısına konuk olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Adana’da birlikte çalışma kültürünün gelişmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Karalar, ‘çatışma dönemi bitti, çalışma dönemi başladı” diyerek hareket ettiklerini söyledi. Seçilmişlerin, atanmışların, sivil toplum kuruluşlarının ve kent dinamiklerinin tamamının Adana ortak paydasında hareket etmesi halinde kentin daha yaşanabilir hale geleceğini ifade eden Karalar, Adana’nın son dönemde doğası, tarihi, gastronomisi, iklimi, festivalleri, diğer güzellikleri ve sıcak kanlı insanlarıyla ülke gündemine geldiğini, bunun hep birlikte başarıldığını ifade etti. Karalar, şöyle devam etti:

“Adana Büyükşehir Belediyesi’nde borç gelirin 4 katıydı, şimdi gelir borcun 4 katı. 3 alt geçit, 5 yeni bulvar yaptık, 221 bulvar ve caddeyi yeniledik. Bir önceki dönemde girdi fiyatları, asfalt malzemesi, mazot çok daha ucuzken 894 bin ton asfalt dökülürken, biz geride kalan sürede 2 milyon 850 bin ton asfalt döktük. 310 iş makinesi, 111 otobüs aldık. Kiraya ödediğimiz parayı yıllık 750-800 milyon lira azalttık. Adanalı iş insanlarımızın ithalat yaparken ödediği verginin, kentimizden çıkışını sağlayarak, belediyemizin gelirini yıllık 1 milyar lira artırdık. Bu rakamı daha da artırmayı hedefliyoruz. Arıtmalar, önemli altyapı yatırımları, yol, su hizmetleri gerçekleştirdik. Eski su hattı borularını çok daha dayanıklı olanları ile değiştiriyoruz ve 440 bin metre de asbestli boruyu değiştirdik. Yedigöze’den su getirme projemizin temelini attık, önümüzdeki dönemde 4 ilçemize ve köylerine sağlıklı ve yeterli su gelecek. Sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği olarak çiftçi ve üreticilere milyonlarca fide ve diğer desteklerle birlikte, halkımıza 500 bin adet gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik. Pandemi ve depreme rağmen geride kalan sürede çok önemli hizmetleri halkımızla buluşturduk.”

“Önümüzdeki dönemde 8 altgeçit daha yapılacak”

Önümüzdeki dönemde 8 alt geçit daha yapılacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırım programına aldığı Metro 2. Etap projesinin inşa edilerek, hattın Yeni Adliye, Şehir Hastanesi, Balcalı ve Stada uzatılacağını, biri şehir merkezinde nostaljik hat olmak üzere, 2 tramvay hattının kente kazandırılacağını anlatan Başkan Zeydan Karalar, 4 yeni büyük kütüphane, yeni bulvarlar, izin alınabilmesi halinde 150 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali (GES), modern bir otogar, kütür merkezi, marina gibi dev hizmetlerin halkın hizmetine sunulacağını açıkladı.

"Adana’nın taleplerini rapor haline getirdik"

ATO Başkanı Yücel Bayram da yaptığı konuşmada “Adana’nın acilen 14 adet daha alt geçide ihtiyacı var. Komitelerimizden gelen talepler doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi’ne verilmek üzere hazırladığımız raporda ihtiyaç görülen yerleri belirttik. Ayrıca yeni imara açılacak alanlarda altyapı çalışmaları tamamlanmadan projelerin ruhsat verilmemesi de en önemli taleplerimizden” dedi. Bayram, Budapeşte Tuna Nehri’ni örnek göstererek Seyhan Nehri’ne de benzer bir ıslah çalışması yapılmasını önerdi.

Toplantıda ATO Başkanı Yücel Bayram ve ATO Meclis Başkanı İsmail Acı Başkan Zeydan Karalar’a plaket verdi.