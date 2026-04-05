Adana bir milyon kişiyi karnavalda buluşturdu

Eray ŞEN/ADANA

“Nisan’da Adana’da-14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” bir milyondan fazla kişinin katılımıyla yapıldı. Karnaval 1-5 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 200 etkinliğe sahne oldu. Büyük ilgi gören karnaval kortej yürüyüşü, cumartesi günü gerçekleştirildi Renkli görüntülerin yaşandığı yürüyüş sırasında, aşırı ilgi nedeniyle şehir içinde trafik durma noktasına geldi.

Adanalılar ile birlikte şehre gelen turistlerin katılımıyla karnaval hafta sonunda çok ciddi bir ekonomik hacim yarattı. Özellikle kortej geçişinde güzergâh yolunda ve evlerin balkonlarında on binlerce kişi toplandı. Kortejde rengarenk kostümlü binlerce kişi buluştu, yol üzerindeki evlerde oturanlar balkonlarından alkışlarla korteje eşlik etti. 7’den 70’e tüm Adanalıları buluştıran kortejde, aylar öncesinden hazırlanan birbirinden ilginç ve özel kostümler büyük ilgi çekti. Adana kortej ile adeta ‘turuncuya’ boyandı.

Karnavalda kültür, sanat ve spor etkinlikleri de gerçekleştirildi. Konser sahnelerinde sanatçılar performans sergiledi. Renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının yer aldığı çocuk etkinlik alanları kuruldu. Çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, felsefe, müzik, drama, dans, bale ve resim eğitimleri, eğitici ve bilişsel etkinlikler de programda yer aldı. Adana Müzesi ve Çırçır Kültür Merkezi gibi mekanlar kültür ve sanat etkinlikleriyle renklendi. Portakal Çiçeği Karnavalı için özel olarak hazırlanan birçok sergi ve söyleşiler bu iki tarihi mekanda düzenlendi. Karnavalda Portakallı Lezzetler Yarışması da yapıldı.

Etkinlikler 3 gün uzatıldı

Karnaval süresince Adana adeta hiç uyumadı. Şehrin kafe ve restoranlarında oturacak yer bulunamazken, sabahın ilk ışıklarına eğlence devam etti. Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda kurulan stantlar doldu taştı. Karnaval resmi olarak 5 Nisan’da sona ermesine rağmen, yağmurdan etkilenen stantlar 8 Nisan akşamına kadar açık kalacak. Kent ekonomisinde yaratılan ekonomik hacim karnaval sona erdiğinde açıklanacak. Geçen yıl bu rakam 6.5 milyar lirayı bulmuştu.

Bozkurt: Adana marka oldu

Karnavalın fikir önderi Toyota CEO’su Ali Haydar Bozkurt Portakal Çiçeği Karnavalı’nın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, karnavalın artık bir marka haline geldiğini ve bu değerin hep birlikte yaratıldığını söyledi. Bozkurt, “Hoşgörülü, çok güzel bir ortam ve insani değerlerimizle birlikte omuz omuza eğlenebilmeyi başardık. Karnaval artık yalnızca Adana’nın değil bölgenin ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sunuyor. Ülkemizin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden insanları ağırlıyor. Adanalılar da gelen misafirlerini çok büyük ilgi gösteriyor” dedi.