Adana BŞB Başkanı Karalar: Yabancı turist sayısını 50 binden 300 bine çıkardık

ADANA / EKONOMİ

Bölgesel ekonomi gazetesi Refleks’in başarılı şirket ve iş insanlarını buluşturduğu ‘Lokomotif Ödül Töreni’, Seyhan Belediyesi’nin tarihi bir fabrikayı restore ederek kurduğu Çırçır Sanat Merkezi’nde yapıldı. Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, Adana Sanayi Odası (ADASO) Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Çukurova Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) Başkanı Berman Mantı, Adana Genç İş İnsanları Derneği (AGIAD) Başkanı Ali Can Boğa ve iş insanlarının katılımıyla yapıldı.

Törende konuşan Başkan Karalar, Adana’nın sanayide ve diğer alanlarda yaptığı atılımlara dikkat çekti.

Göreve geldikleri yıldan itibaren Adana’yı tanıtan çok sayıda proje geliştirdiklerini belirten Karalar, “Kentimize yurt dışından gelen yabancı turist sayısını 50 binlerden 300 binlere taşıdık. Adana’yı festivaller şehrine dönüştürdük. Bu etkinliklerimize yurt içinden her yıl bir milyonun üzerinde ziyaretçi çeker hale geldik. Adana’ya sadece altyapı değil, tüm dünyayı bu kente getirecek işlere imza atıyoruz. Daha yaşanabilir bir Adana’ya doğru koşar adım gidiyoruz” diye konuştu.

Refleks Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan yaptığı konuşmada Atatürk’ün Cumhuriyeti kurduktan hemen sonra ekonomik büyüme için Adana’yı pilot şehir olarak belirlediğine dikkat çekerek, bu yönde yaptığı çalışmaları anlattı. Refleks İmtiyaz Sahibi ve Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı Esra Özden de Çukurova bölgesinin kalkınması için önerilerde bulundu.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası sanatçısı Gizem Aksoy Yılmaz’ın ‘Atatürk’ün Sevdiği Türküler’ dinletisi sunduğu törende ödül alan kişi ve şirketler şunlar:

Miote (Yılın Startup’ı), DRV Mühendislik (Yılın KOBİ’si), Ali Avcı (Yılın Girişimcisi), Hekimbey İş Sağlığı (Yılın Markası), Tezcan Altunordu (Yılın İş Kadını), Beta Enerji (Yılın Enerji Şirketi), Bossa (Yılın Sürdürülebilir Şirketi), Sunar Yatırım (Yılın İnovatif Şirketi), Evren Güzel (Yılın Profesyonel Yöneticisi), Ortadoğu Hastanesi (Yılın Yatırımcısı), Türkonfed (Yılın STK’sı), Adana Gündoğdu Koleji (Yılın Sosyal Şirketi), Akdeniz Otomotiv (Yılın İhracatçı Şirketi), Veysel Memiş (Yılın İş İnsanı).