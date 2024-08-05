Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Stratejik önemi olan Şakirpaşa Havalimanı kapatılmasın

Eray ŞEN / ADANA

Adana’da 1937 yılında hizmete açılan Şakirpaşa Havalimanı’nın 11 Ağustos saat 12’den sonra yolcu taşımacılığına kapatılacağı haberleri, kentte tepki ile karşılandı. Adana ile Mersin arasında inşa edilen ve önümüzdeki günlerde açılması beklenen Çukurova Uluslararası Havalimanı’na ‘yolcu garantisi’ verilmesinden dolayı Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılacağı iddiaları, çeşitli kesimlerden itirazların yükselmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki yıl önce havaalanı konusundaki ‘Adanalı ne derse o olacak’ sözleri hatırlatılarak, kapatma kararından vazgeçilmesi istendi.

Tepkiler kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Şakirpaşa Havalimanı önünde basın açıklaması yaptı. CHP Adana milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Adanalının katıldığı açıklama sonrası protesto yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte havalimanının kapatılmamasına yönelik mesajlar içeren pankart ve dövizler taşındı, sloganlar atıldı.

Şakirpaşa Havalimanı’nın stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Karalar, “6 Şubat depremlerinde kısa sürede afetzedelere buradan yardım gitti. Allah korusun bir afet olması durumunda şimdi uçaklar 40 kilometre öteye inecek” dedi.

“Bölge iki havaalanı kaldıracak nüfusa sahip”

Trabzon ve Rize’nin toplam nüfusunun 1.2 milyon olduğunu ve bu şehirlerin her birinde havalimanı bulunduğunu kaydeden Karalar şunları söyledi: “Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye gibi 8 milyonun üzerinde nüfusu olan bir bölgeye hizmet eden Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılması gerekmiyor. Elbette memleketin bir noktasında bir ihtiyaç varsa giderilsin ama gerçekler ortadayken Adana Havalimanı’nın kapatılmasının hiçbir mantığı yok. Şakirpaşa Havalimanı hem stratejik öneme sahip hem NATO’ya kayıtlı hem de vatandaşımızın kısa sürede istediği yere ulaşması için çok uygun. Pistleri uzatılsa, biraz bakımı yapılsa çok uzun yıllar bölge halkına hizmet etmeye devam edebilir, böylece memleketin kaynakları da heba edilmemiş olur.”

“Devlet büyüklerimizin sözü var, kapanacağına inanmıyorum”

Bu konuda verilen sözleri hatırlatan Karalar, “Devlet büyüklerimiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ‘Adanalı ne isterse o olacak, Adana Havalimanı kapanmayacak’ dediler ya, ben de havalimanımızın kapanacağına inanmıyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi bu. Biz bölgeye bir havalimanı daha yapılmasına karşı değiliz, kendi havalimanımızın kapanmasını istemiyoruz. Ulusal ve uluslararası havalimanlarından Adana adının silinmesini istemiyoruz” diye konuştu. Karalar, Adana’da havalimanına sahip çıkma konusunda birlik olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kar, buz, fırtına gibi iklim sorunları yaşanmıyor

AirHelp'in uluslararası havalimanlarını analizine göre; dünyanın en iyi havalimanları listesinde Adana Şakirpaşa Havalimanı 157’nci sıra ile Türkiye’den Adnan Menderes ve Esenboğa Havalimanlarının ardından en iyi 3’üncü havalimanı olarak gösteriliyor. Türkiye’deki havalimanları içerisinde NATO apronu olan tek havalimanı olan Adana Şakirpaşa Havalimanı, teknik altyapısıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı tüm uçaklara hizmet verebiliyor. Apronun piste yakın olmasından dolayı 2 dakikada pist başından uçuşa başlanabiliyor. Kar, buz, fırtına, türbülans gibi iklim sorunları olmadan 24 saat açık kalan Şakirpaşa Havaalanı, Aletli İniş Sistemi’nde (ILS) 1’inci kategoride bulunuyor. Yılda 5 milyon yolcuya hizmet veren havaalanının 2 milyon metraekare arazisinde genişletme çalışmaları yapılarak 30 milyon yolcu kapasitesine ulaşabileceği belirtiliyor. Dünyada aktif alan 41 bin 820 havalimanı içerisinde şehir merkezine yakınlıkta dünya birincisi konumunda olan Şakirpaşa Havalimanı, 6 Şubat depremlerinden etkilenmeyen bölgedeki tek havalimanı olarak da biliniyor.