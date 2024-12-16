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Adana Büyükşehir Belediyesi’nden 7 bin emekliye yeni yıl desteği

Adana Büyükşehir Belediyesi yeni yıl öncesi mağdur durumda olan emeklilere maddi destek verecek. Uygulamadan, kentteki 400 bin emekliden 7 bininin yararlanacağı ve yardım miktarının başvuru sayısına göre belirleneceği açıklandı.

Haber Merkezi
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Adana Büyükşehir Belediyesi’nden 7 bin emekliye yeni yıl desteği
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ADANA/EKONOMİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yerel seçim döneminde emeklilere destek olunacağına dair verdikleri sözü ,yeni yıl öncesi yerine getirmek istediklerini söyledi. Karalar, özellikle en mağdur durumda olan, çok düşük maaşlı emeklilere bir nebze olsun nefes aldırmayı ve yılbaşından önce destek sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Adana’da 400 bin emeklinin yaşadığını, bu nedenle en mağdur durumda olan 7 bin emekliye destek vereceklerini aktaran Karalar, bunu yılbaşından önce yetiştirmeyi umduklarını belirtti. Belediyenin sosyal yardım yönetmeliğine uygun olarak hareket edeceklerini ifade eden Başkan Karalar, başvuru şartlarını şöyle açıkladı.

 -Emekli olup hiçbir yerde çalışmayanlar

-Hanede başka çalışan ve emekli olmaması

-Hanede yaşayan kişilerin evi ya da arabası bulunmaması

-Emeklilik dışında gelir getirici bir kazancı olmaması

-Taşınır veya taşınmaz tapu kaydının bulunmaması

 Uygulamadan yararlanmak isteyen emekliler Adana Büyükşehir Belediyesi cam bina zemin katta oluşturulan birime başvurabilecek.

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