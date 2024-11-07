Adana Büyükşehir’den iklim krizi mücadelesinde ‘Biz de Varız” eğitimi

ADANA / EKONOMİ

Türkiye ve AB arasında ‘Yeşil bir gelecek için şehir eşleştirme’ hibe programı kapsamında; İzmir Buca Belediyesi tarafından hazırlanan ve Adana Büyükşehir Belediyesi, Stuttgart Belediyesi, Pülümür Belediyesi ile Yuva Derneğinin ortak yürüttüğü ve 21 ilçe belediyesinin de iştirakçi belediye olarak bulunduğu projenin Adana boyutunda 3 günlük eğitim çalışması yapıldı.

Çalışmaya, Adana Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı teknik personeli, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı ile Yumurtalık ve Karataş ilçe belediyelerinden 45 kişi katıldı.

Etkinlikte; Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği’nden Prof. Dr. Mesut Başıbüyük ve proje danışmanları Ege Üniversitesi’nden Çevre Müh. Dr. Hasan Sarptaş, Elektrik Müh. Doç. Dr. Mete Çubukçu tarafından, “İklim Krizi ve Çevresel Afetler”, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Azaltım Çözümleri”ne yönelik sunum yapıldı.

Proje ile Adana ve ilçelerinde, iklim krizi ile mücadele konusunda eğitim verecek kadrolar oluşturulması amaçlanıyor.