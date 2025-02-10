Adana hayvan barınağını 110 dekara çıkaracak tesisin temeli atıldı

ADANA/EKONOMİ

Temel atma töreninde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar sokak canlıları ve vatandaşların korunması için yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi. Karalar, konuyla ilgili çıkarılan yeni yasanın hem sokak canlıları hem de insanların güvenliğini koruyamayacak nitelikte olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

“Biz geçmişte 3 bin olan yıllık kısırlaştırma sayısını 10 bine çıkardık ama ilçe belediyelerimizle birlikte en az 25 bin olması gerektiğini dile getirdik. Bu sayıyı 30 bine çıkardığımız zaman da 3-4 yıl içinde sokak canlıları populasyonunu aşağıya çekebileceğimizi ve böylece hem sokak canlılarımızın hem de insanımızın güvenliği açısından sorunların azalacağını söylemiştik. Yeni yasaya göre sokak canlısını kısırlaştırıp bırakmamamız gerektiği belirtiliyor. Biz bugüne kadar 10 bin canı sahiplendirdik. 100 bin canı, 150 bin canı sahiplendirmek mümkün olmuyor. Barınakları, bakımevlerini ne kadar büyütürseniz büyütün bu kadar çok sokak canını tutamazsınız. Şu anda faaliyetteki barınağımızın kapasitesi 5 bin ama bu durumda birbirlerine zarar verdikleri için 4 binle sınırlı tutuyoruz. Temelini attığımız tesisle kapasiteyi bir o kadar daha artıracağız. Gururla söyleyebilirim ki; ek tesis tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ve en modern barınağına sahip olacağız. Emrah Başkan Çukurova’da bitiriyor hazırlıklarını, birlikte bir barınak açacağız. İlçe belediyelerimizin hepsi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yer tahsisi talebinde bulundu. Yer sağlandığında hepsi barınak yapacak. Biz Yüce Rabbimizin yarattığı her canlıya değer veririz. Bize ne kadar yüklerlerse yüklesinler, vatandaşın ihtiyacı neyse biz onu kaldırırız.”

Köse: Yeni yasa işleri daha kötü hale getirdi

Adana Veteriner Hekimleri Oda Başkanı Nihat Köse de yaptığı konuşmada, eski yasadan şikayet ettiklerini ancak yeni yasayla işlerin daha kötü hale geldiğini söyledi. Oda Başkanı Köse, ilçe belediyelerinin de işin çözümü konusunda çaba harcamaları gerektiğini kaydetti.